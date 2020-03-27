Gaziantep bölgenin sağlık üssü olacak

Gaziantep'te kanser tedavisinde kullanılacak ilaç üretecek Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi Projesi'nin ilk imzaları atıldı. Toplam 31,5 milyon liraya mal olacak tesiste, Türkiye'de üretilen ve üretilmeyen moleküller yapılacak.