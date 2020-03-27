Gaziantep bölgenin sağlık üssü olacak
28 dakika önce
Gaziantep'te kanser tedavisinde kullanılacak ilaç üretecek Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi Projesi'nin ilk imzaları atıldı.
Gaziantep'te kanser tedavisinde kullanılacak ilaç üretecek Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi Projesi'nin ilk imzaları atıldı. Toplam 31,5 milyon liraya mal olacak tesiste, Türkiye'de üretilen ve üretilmeyen moleküller yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:52
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