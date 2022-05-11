GAZİANTEP BÖLGESİNDE RESTORE EDİLMEMİŞ TARİHİ YAPI KALMADI - Son Dakika
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GAZİANTEP BÖLGESİNDE RESTORE EDİLMEMİŞ TARİHİ YAPI KALMADI

11.05.2022 16:04

GAZİANTEP Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, sorumlu oldukları alan içerisinde restoresi tamamlanmamış herhangi bir tarihi yapının kalmadığını söyledi.

GAZİANTEP Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, sorumlu oldukları alan içerisinde restoresi tamamlanmamış herhangi bir tarihi yapının kalmadığını söyledi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait tarihi Anadolu Han'da basın toplantısı düzenleyen Bozkurt, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 'Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği' temasıyla bu anlamlı günde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Kentte restoresi tamamlanan eserlerden oluşan fotoğraf serginin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Bozkurt, bölgedeki bazı camilerde Vakıf Banilerinin ruhlarına ithafen Kuran-ı Kerim ve Mevlidi-Şerif okunacağını anlattı.

'YENİ YATIRIMLAR ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ'

Gaziantep Vakıflar bölge Müdürü Adem Bozkurt, sorumlu oldukları alanda herhangi restoresi tamamlanmayan bir tarihi yapı kalmadığını ifade ederek, yeni yatırımlar ile ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Bozkurt, kentte yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler vererek şöyle dedi:

'Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında bulunan Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis illerinde toplam bin 120 adet 15 farklı yiyecekten oluşan yaklaşık 462 bin TL tutarındaki kuru gıda paketimiz 4 bin 809 kişiye dağıtılmıştır. Yine bu kapsamda Eyüp İmarethanesinde bağışlanan kurbanların kesiminden elde edilen kavurmalar ülke genelinde olduğu gibi bizim bölgemizde de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktadır. Vakıfların ana şiarlarından olan eğitim ve öğretim hizmetleri kapsamında yine bölgemizde 183 Üniversite öğrencimize kişi başı 650 TL, 554 Ortaöğretim öğrencimize kişi başı 200 TL burs verilmektedir. Yine asırlardır devam eden ve yetimlerimize destek verilmesi kapsamında 80 yetime ve 16 engelli vatandaşımıza aylık 1474 TL muhtaç aylığı ödenmektedir. Ayrıca temsilen yönettiğimiz vakıflardan ihtiyaç sahibi ve başarılı 247 öğrencimize de burs verilmektedir. Ayrıca bu yıl Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Gaziantep ilimizde kurulmuş olan Mülhak vakıflarımız ve Yeni vakıflarımızın katılımıyla 'Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği' temasıyla Vakıf Haftası'nın önemli etkinliklerinden biri olarak 09-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Vakıf Duası, Vakıf Bedduası ve eserlerimizden oluşan fotoğraf sergimiz bulunmakta ayrıca 13 Mayıs 2022 Cuma namazı öncesi Gaziantep Şeyh Fethullah Camii, Kahramanmaraş Ulu Camii, Kilis Kadı Camii'nde Vakıf Banilerinin Ruhlarına ithafen Kuran-ı Kerim ve Mevlidi-Şerif okunacaktır.??

GAZİANTEP BÖLGESİNDE RESTORE EDİLMEMİŞ TARİHİ YAPI KALMADI
GAZİANTEP BÖLGESİNDE RESTORE EDİLMEMİŞ TARİHİ YAPI KALMADI
GAZİANTEP BÖLGESİNDE RESTORE EDİLMEMİŞ TARİHİ YAPI KALMADI
GAZİANTEP BÖLGESİNDE RESTORE EDİLMEMİŞ TARİHİ YAPI KALMADI

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Kuran-ı Kerim, Türk Lirası, Gaziantep, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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