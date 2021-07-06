Gaziantep, Bolu'da kampa girdi

Süper Lig ekibi Gaziantep, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi ve ilk antrenmanını yaptı.

Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kalan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait tesislerde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon idmanıyla devam eden antrenman, 5'e 2 çalışmasıyla sona erdi.

Gaziantep ekibinin Bolu kampı 18 Temmuz'a kadar devam edecek.