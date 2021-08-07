Gaziantep Botanik Bahçesi, ziyaretçilerini dünyanın dört bir yanındaki bitkilerle buluşturuyor - Son Dakika

Gaziantep'te 2009 yılında 17 bin metrekare alanda kurulan Botanik Bahçesi, ziyaretçilerine dünyanın dört bir tarafındaki bitki familyalarını keşfetme fırsatı sunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na bağlı Botanik Bahçesi, özel tasarım bahçeleriyle ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşatıyor.

Ziyaretçiler, bahçedeki bitkilerin Latince ve Türkçe isim etiketlemeleri sayesinde kolaylıkla bilgi sahibi olabiliyor.

Hafta sonu tatilini çeşitli bitki türleri içerisinde geçirmek isteyen ailelerin uğrak noktası olan ve düğün fotoğrafçılarının "doğal stüdyo" olarak kullandığı bahçe, en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen çiftler tarafından da büyük ilgi görüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Botanik Bahçesi'nde görevli biyolog Ebru Bozlar, AA muhabirine, 2009 yılında 17 bin metrekare alanda kurulan bahçenin bine yakın tür ve 100 binlerce kök bitki barındırdığını söyledi.

Botanik Bahçesi'nde Üç Boyutlu Bitkiler Bahçesi, Baya Bahçesi, Açık Tohumlu Bitkiler Bahçesi, Renk ve Koku Bahçesi, Tıbbi ve Endemik Bitkiler Bahçesi, Osmanlı Bahçesi, Zen Bahçesi, Gül Bahçesi, Japon Bahçesi, Su Bitkileri Bahçesi, bitki satış ünitesi ile ekolojik dersliğin bulunduğunu anlatan Bozlar, dünyanın birçok bölgesinden gelen bitkilerin bu bahçelerde barındığını ifade etti.

"Nisan ayında bu yana 20 bin kişi ziyaret etti"

Botanik Bahçesi'ne ilginin her geçen gün arttığına işaret eden Bozlar, şöyle konuştu:

"Normalleşmenin başlamasıyla nisan ayından bu yana yaklaşık 20 bin kişi Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz de bitki çeşitliliği fazla olan bahçeyi ilgiyle geziyor. Yurt içinden de yoğun ziyaretçilerimiz var. Çocuklar da özellikle ilgi gösteriyor. Ziyaretçilerimize biyolojik çeşitliliği gösteriyoruz. Türkiye'deki çoğu şehir ve dünyadaki farklı ülkelerden bitkiler bulunuyor. Gelen ziyaretçiler Türkçe ve Latince isimlerine bakarak bitki hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Burada doğada toplanan bütün bitkileri ziyaretçilerimize tanıtmaya amaçlıyoruz. Ziyaretçilerden de farklı bitkileri görünce olumlu tepki alıyoruz."

Bahçede herbaryum bulunuyor

Botanik Bahçesi'ne kurutulmuş bitki örneklerinin belirli bir sistemle düzenlenerek saklandığı herbaryumun kurulduğunu burada da yaklaşık 4 bin bitki çeşidinin bulunduğunu aktaran Bozlar, "Doğadan toplanan bitki örnekleri preslenerek kurutulur. Bilim insanları bitkileri kontrol ediyorlar. Diğer botanik bahçeleriyle bitki alışverişi yapılıyor. Bitkilerin burada kaybolmamasını sağlıyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Sedunar Yazgın ise bahçenin çok güzel bir yer olduğunu belirterek, "Ailenizle gelip gezilecek bir yer. Çok farklı bitki türü burada barınıyor. Gelip gezdik ve bol bol fotoğraf çektirdik. Herkesin buraya gelip görmesini istiyorum. " ifadelerini kullandı.