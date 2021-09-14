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Gaziantep, bu sezon ilk galibiyetini aldı - Son Dakika

Gaziantep, bu sezon ilk galibiyetini aldı

14.09.2021 10:50
Gaziantep, bu sezon ilk galibiyetini aldı, System.String[]

Gaziantep, Süper Lig'in 4'üncü haftasında galibiyetle tanıştı.

Gaziantep, Süper Lig'in 4'üncü haftasında galibiyetle tanıştı.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 yenilen Güneydoğu temsilcisi Gaziantep, ikinci haftada evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, sezonun 4. haftasında dün mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Fraport TAV Antalyaspor maçını 2-0 kazanmayı bildi.

Böylelikle sezonun ilk galibiyet sevincini taraftarına yaşatan Gaziantep, ligin 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u da yenip çıkışa geçmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Güneydoğu, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep, bu sezon ilk galibiyetini aldı - Son Dakika Spor


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