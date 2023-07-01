Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası vefat etti - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası vefat etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası vefat etti

01.07.2023 15:07

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık hayatını kaybetti. Cenaze yarın Şireci Camiinde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık hayatını kaybetti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık'ın cenazesi, Şireci Camiinde yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

"EMANETİNİ TESLİM ETTİ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fatma Şahin, "Babam… Emanetini teslim etti. O'ndan geldik, O'na döneceğiz. Lütfen duanızı eksik etmeyin. Rabbim, annemle onu cennetinde buluştursun" ifadelerini kullandı.

İşte Şahin'in o paylaşımı;

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası vefat etti - Son Dakika
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