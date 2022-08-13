Gaziantep'te gençlere 100 bin bisiklet dağıtılacak - Son Dakika
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Gaziantep'te gençlere 100 bin bisiklet dağıtılacak

13.08.2022 13:15
Gaziantep'te gençlere 100 bin bisiklet dağıtılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 100 bin bisiklet dağıtmayı hedeflediklerini kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 100 bin bisiklet dağıtmayı hedeflediklerini kaydetti.

Şahin, yazılı açıklamasında, Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimi yapılan yerli ve milli bisikletleri gençlerle buluşturacaklarını belirtti.

Sağlıklı ve çevre dostu ulaşımı sağlamak amacıyla bütün ilçe belediyeleriyle birlikte bisiklet yollarının yapımını sürdürdüklerini anlatan Şahin, Gaziantep'in genç, eğitim ve spor dostu bir şehir olduğunu, o yüzden bisiklet kullanımını artırmak istediklerini vurguladı.

Bisikletin sağlıklı bir yaşam anlamına geldiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bisiklet demek mutluluk demek, bisiklet demek sıfır göbek demek, bisiklet demek huzur ve barış demek. Bisiklet alamayan çocuklar var. Sizler takdir belgesi getirdikçe, gazi şehri bilim, spor, eğitim şehri yaptığınız sürece bu bisikletleri dağıtmaya devam edeceğiz. Hedefimiz 100 bin bisiklet. 50 kilometre bisiklet yolu yaptık. Bütün ilçe belediyelerimiz, bisiklet yolu yapıyor. Çocuklarımıza bu bisikletleri güle güle kullanın diyorum."

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te gençlere 100 bin bisiklet dağıtılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te gençlere 100 bin bisiklet dağıtılacak - Son Dakika
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