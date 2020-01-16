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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Radyo D'ye konuk oluyor
6 saat önce
Başarılı çalışma hayatının yanı sıra renkli kişiliği ile de adından söz ettiren, Gaziantep'e kazandırdıkları ile takdir toplayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin, bugün saat 16.00'da Radyo D'de Fatih Uslu'nun konuğu olacak.
Başarılı çalışma hayatının yanı sıra renkli kişiliği ile de adından söz ettiren, Gaziantep'e kazandırdıkları ile takdir toplayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin, bugün saat 16.00'da Radyo D'de Fatih Uslu'nun konuğu olacak…
Radyo D 104.0 Frekansında
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:19
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