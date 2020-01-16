Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Radyo D'ye konuk oluyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Radyo D'ye konuk oluyor - Son Dakika Magazin

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Radyo D'ye konuk oluyor

6 saat önce

Başarılı çalışma hayatının yanı sıra renkli kişiliği ile de adından söz ettiren, Gaziantep'e kazandırdıkları ile takdir toplayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin, bugün saat 16.00'da Radyo D'de Fatih Uslu'nun konuğu olacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Radyo D'ye konuk oluyor, System.String[]

Başarılı çalışma hayatının yanı sıra renkli kişiliği ile de adından söz ettiren, Gaziantep'e kazandırdıkları ile takdir toplayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin, bugün saat 16.00'da Radyo D'de Fatih Uslu'nun konuğu olacak…


Radyo D 104.0 Frekansında

Fatma Şahin, Fatih Uslu, Gaziantep, Radyo D, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:19 
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