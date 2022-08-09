Başkan Şahin'den karavan park alanında inceleme - Son Dakika
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Başkan Şahin'den karavan park alanında inceleme

09.08.2022 12:51
Başkan Şahin'den karavan park alanında inceleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Alleben Göleti'nde yapımı devan eden karavan parkta incelemelerde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Alleben Göleti'nde yapımı devan eden karavan parkta incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Şahin, parkın kısa süre içerisinde hizmete açılacağını belirterek, karavan turizmiyle ilgili yüksek beklentilere sahip olduklarını aktardı.

Türkiye'de bulunan karavan parkları inceleyerek inşaya yön verdiklerini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Bizim amacımız uluslararası alandaki en iyi karavan park alanını oluşturmak. Böylelikle Gaziantep'i bir çekim gücü haline getirerek kentin de cazibesini artırmayı planlıyoruz. Buraya gelen kişiler, şehre de geliyor ve alışveriş yapıyor, esnafı rahatlatıyor. Yöresel tatları deneyerek damak tadına uygun olan ürünleri alıyor ve ülkesine götürüyor. Bunların hepsi bütünün parçaları."

Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve de Türkiye'de bulunan karavan sahalarını gezerek bilgi edindiklerini ve karavan alanını hazırladıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Fatma Şahin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Şahin'den karavan park alanında inceleme - Son Dakika

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