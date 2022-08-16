Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali tanıtımında konuştu Açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "İkinci yüzyılın hikayesini birlikte yazacağız. O kadar güzel hikayeler yazacağız ki Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinin gereğini yapacağız. Ecdadın o duruşuna sahip çıkacağız." dedi.

Şahin, 15-18 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin tanıtımı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ekonomik, insani ve çevresel kalkınmanın da gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Göreve geldiği zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine söylediklerini aktaran Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanım dedi ki 'Belediye başkanı olarak başarılı olmak istiyorsan 4 şeyi iyi kullanacaksın. Bilgi, insan, zaman ve finans. Bu 4 şeyi iyi kullanabildiğin zaman iz bırakırsın, eser bırakırsın yoksa gelir ve gidersin.' demişti. Her birimiz gelip gitmek istemiyor, kendi alanında başarılı olmak istiyor. Her insanın bir iddiası var, hedefi var." diye konuştu.

"Şehir ekonomisi toprakla başlıyor"

Altyapı belediyeciliğinin bittiğini, artık sosyal ve kültürel belediyeciliğin öne çıktığını vurgulayan Şahin şöyle devam etti:

"Artık şehir ekonomisi çok önemlidir ama şehir ekonomisi de toprakla başlıyor. Pandemi bize şunu gösterdi: Kendi kendine yeteceksin kardeşim. Putin'in gidip Ukrayna'yı vuracağını rüyamızda görsek inanmazdık. Ben inanmazdım. Tahılda sorun yaşanıp Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tahıl koridoru açılacağını bundan bir sene önce söyleseydik hepimiz 'Acaba?' derdik. Yaşadık mı? Yaşadık. O zaman bundan çıkan sonuç ne? Bir metrekare toprağı nadasa bırakamayız. Maliyetler yüksek. Elektrik maliyeti yüksek. Ne yapacağız? Güneş enerjisi. Ekilemeyen toprak kalmayacak. Toprak analizinde ne isteniyorsa o ekilecek."

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına sayılı günler kala, şehir olarak 100 coğrafi işaret aldıklarını belirten Şahin, "Daha da fazla almamız gerekiyor. İkinci yüzyılın hikayesini birlikte yazacağız. O kadar güzel hikayeler yazacağız ki Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinin gereğini yapacağız. Ecdadın o duruşuna sahip çıkacağız." dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve kentteki sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının da katıldığı programda Şahin'in konuşmasının ardından ustalar katmer yapımını gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) koordinasyonunda, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek "Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali"nin teması "Sürdürülebilirlik & Biyoçeşitlilik" olacak.

Festivalde yerli ve yabancı şefler, gastronomi profesyonelleri ve gurmelerin katılımıyla atölye çalışmaları düzenlenecek.