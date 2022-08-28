GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN'İN KIZI, DÜNYA EVİNE GİRDİ - Son Dakika
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GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN'İN KIZI, DÜNYA EVİNE GİRDİ

28.08.2022 22:15
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN'İN KIZI, DÜNYA EVİNE GİRDİ

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kızı Merve Şahin, Cihan Oklap ile Beykoz'da düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kızı Merve Şahin, Cihan Oklap ile Beykoz'da düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.

Merve Şahin-Cihan Oklap çifti İstanbul Beykoz Mecidiye Kasrı'nda bu akşam düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Çiftin nikahını Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın kıydı. Çiftin nikah şahitliklerini TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin nikah töreninde yaptığı konuşmada "İnsan ömrü bir şiir gibi bir film gibi. Arkamıza baktığımızda kalbimizde nakış olan önemli olan hadiseler var. Evlenmemiz gibi. İzzetimle olan evliliğimiz 32 yıl oldu. 21 yıl öne Ak Parti'nin kurulmasında kurucu olduk. Şimdi evladımızın mürüvveti için bir aradayız. Hayat o kadar hızlı geçiyor ki. O zamanki dostlarımız bugün bu salonda. Hep birlikteyiz. Ben 32 yıl boyunca hem şahsıma hem aileme gösterdiği babalıktan dolayı eşime teşekkür ediyoruz. Aileyi dişi kuş yapar ama babalar dağ gibi arkamızda olur. Evlilik dediğimiz budur" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, "İstanbul'un en güzel mekanlarından birinde böyle güzel bir toplulukla böyle bir hayırlı işe şahadet etmek için bizlere bir araya getiren cenabı hakka hamd ediyorum. Her işte olduğu gibi bilhassa evlenme ve nikah akdinde biricik örneğimiz Peygamber Efendimize (S.A.V.) selam ederim. Bizim kültürümüzde sevinçler paylaşılınca çoğalır, üzüntüler paylaşılınca azalır. Biz burada Merve ile Cihan'ın mutluluklarını paylaşmaya geldik. Evlenmek Hz. Adem'den bu yana peygamberlerin sünneti, Cenabı Hakk'ın da bir emridir" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN'İN KIZI, DÜNYA EVİNE GİRDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN'İN KIZI, DÜNYA EVİNE GİRDİ - Son Dakika
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