Son Dakika Haberleri: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Miraç Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Miraç Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

1 saat önce

Şahin, mesajında, içinde büyük hikmetler barındıran mucizelerle dolu bir gece olan mübarek Miraç Kandili'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Miraç Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayımladı, System.String[]

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in mübarek Recep ayının 27. gecesi yaşadığı kutsal bir yolculuk olan Miraç Kandili'nin dolu dolu yaşanması gerektiğini belirten Şahin, "Bütün beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye yükselişidir. Efendimiz'in kutlu yolculuğunun anlamının kavrandığı, gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gece, inancımızda rahmet ve mağfiret mevsimi olarak tarif edilen mübarek üç aylar içerisinde çok özel bir yere sahiptir. Bu geceyi müslümanlar olarak çok iyi değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Şahin, "Bütün beşeri duygulardan arınarak temiz bir kulluğa yükseliş ve kültürümüz, inancımız için önemli olan Miraç Kandili, toplumsal dayanışma, akrabalık ve kardeşlik hukukunun pekiştirilmesi için önemli bir vesiledir. Muhabbet ve kardeşlik hukukuyla duygularımıza, vicdanlarımıza hükmetmeli; iyiyi, barışı, dostluğu, merhameti yaymak için çalışmalıyız.

Miraç, insanlığın tanık olabileceği en büyük mucize olarak tecelli etmiş ve inancımızın en büyük meşalelerinden biri olup yolumuzu aydınlatmıştır. Ülke ve millet olarak bizi birbirimize bağlayan inanç ve ruh birliğimizin güçlenmesi, her türlü yıkıcı, bölücü ve ayrılıkçı niyetlerin söndürülmesi için en önemli temeli teşkil etmektedir. Bu mübarek gece vesilesiyle sağduyu ve sükûnetin; barış ve huzurun olmasını; ayrıca yakın coğrafyamızda zulüm, haksızlık, şiddet ve terör saldırılarıları altında olan İslâm beldelerinin tekrar barış yurduna dönüşmesi için Rabbim'e dua ve niyaz ediyorum" diye konuştu.

Şahin, "Bu günlerde kutladığımız mübarek gecenin bütün dünyada barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Sağlık, barış ve huzur dilekleriyle halkımızın ve tüm İslam âleminin Miraç Kandili'ni kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:18 Kaynak: Bültenler

Huzur, Miraç Kandili, Güncel
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