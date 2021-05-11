Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

11.05.2021 11:42
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı, System.String[]

Şahin mesajında; başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını nihayete erdirerek, yeni umutlarla bir bayrama daha kavuştuğumuzu belirtti.

Başkan Şahin, "İnsanlık olarak içinden geçtiğimiz zorlu pandemi süreci, bayramlarımızdaki coşku ve sevinç dolu kavuşmalarımızı engellemiş olsa da dijital ortamlardan, varlık sebebimiz ve hayır dualarına her zaman muhtaç olduğumuz aile büyüklerimizi mutlaka aramalı, konuşmalı ve bayramlarını tebrik etmeliyiz. Yanlarında olmasak da onları unutmadığımızı göstermeliyiz" dedi.

Bayramı evlerimizde, yaşamın yoğun temposu içinde birbirimize zaman ayıracağımız bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerektiğini belirten Şahin mesajına şöyle devam etti:

"Çocuklarımızı bayram coşkusundan mahrum bırakmadan onlara her ne koşulda olursa olsun bağların asla kopmayacağını, yardımların aksamayacağını, gönül gönüle olduktan sonra mesafelerin bir önemi olmadığını aktarmalıyız. Göz bebeğimiz çocuklarımızı sevindirerek onlarla evde güzel vakitler geçirerek, belki kendi çocukluğumuzda ki bayramları anlatarak bu atmosferi yaşatmalıyız.

Yarınlarımızı daha güzel, sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçirebilmek adına lütfen bu bayram dikkatli olalım, evimizde kalalım, ziyaretlere gitmeyelim, teknolojiyi kullanarak mesafelerin engel olmadığını idrak ederek sevdiklerimizi tehlikeye atmayalım.

Bayramların ruhunu ve coşkusunu, bayramların vesile kıldığı kardeşlik duygularını uzun asırlar boyu içimize sindirmiş, bu maneviyatı tüm yıla yaymış bir büyük medeniyetin temsilcileri olarak, bayramlarımıza olan hassasiyetimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğimize yürekten inanıyorum.

Bu mübarek günlerin, tüm İslam aleminin ve insanlığın huzur, güven, barış içinde yaşayacağı bir dönemin müjdecisi olmasını diliyorum. Salgın süreci bize netlikle göstermiştir ki, hiçbir ülke için ayrıcalık geçerli değildir. İnsanlığı tehdit eden pandemi, savaş, terör, yoksulluk gibi şartlar ile tıpkı tüm diğer sorunlarda olduğu gibi ancak küresel iş birliğiyle gelinebilir. Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerife de, dünya Müslümanlarının, ülkemizin kırmızı çizgisidir. Filistin halkı için de huzur ve barış iklimini canı gönülden diliyorum. Bayramın her toplumun huzuru için vesile olmasını diliyorum.

Bugünlerin de geride kaldığı sağlıklı ve güzel günlerin temennisiyle geçireceğimiz bu bayram, gönülden gönüle, gelenek ve göreneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının en güzel örneği olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, bugünlerinde geride kaldığı sağlıklı ve güzel günlerin temennisiyle vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor,bu bayramın, milletimize ve tüm insanlığa,barış, huzur ve mutluluğu getirmesini yürekten diliyorum.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Ramazan Bayramı, Bayram, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika


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