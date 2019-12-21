Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin üniversiteli kızlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin üniversiteli kızlarla buluştu - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin üniversiteli kızlarla buluştu

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Çay Sohbetleri" etkinliği kapsamında Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin üniversiteli kızlarla buluştu, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Çay Sohbetleri" etkinliği kapsamında Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan yurda giden Şahin, Büyükşehir Belediyesinin geleceğin teminatı öğrenciler için bütün kaynaklarıyla hazır olduğunu belirtti.

Belediye bünyesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı oluşturduklarını kaydeden Başkan Fatma Şahin, şunları ifade etti:

"Bizim gençler için çok yoğun bir çalışmamız mevcut. Sizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Gaziantep'te yaşarken 'Keşke başka şehirde yaşasaydım' dememeniz için elimizden geleni yapıyoruz. İmkanlar ve fırsatlar ölçüsünde önceliğimizi gençlere verdik. İsteklerinize ve taleplerinize kulak vermek için buradayız. Gönül belediyeciliği yükselen bir değerdir. Artık şehir ekonomileri, bilgi ve teknoloji bağlamında şekilleniyor. Tarihimiz, rehberimizdir. İlmimizi irfanla geliştirmeliyiz ki erdemli bir toplum mertebesine ulaşabilelim. Her şeyden önce birbirimizi gönülden dinlememiz ve anlamamız lazım. Bizler büyük bir mirasın taşıyıcılarıyız ve bu mirası taşıyabilmemiz için sık sık bir araya gelmemiz, ihtiyaçları gidermemiz gerekiyor."

Gençleri yarınlara güçlü bir şekilde hazırlamak gerektiğini belirten Şahin, dijitalleşen dünyada yollarını iyi belirlemeleri gerektiğini kaydetti.

Gençlerin eksiklerini, hayallerini, yapmak istediklerini konuşarak gücü kendi içinde bulmak istediklerini aktaran Şahin, gençleri dinledi, soruları yanıtladı.

Öğrenciler, günün anısına Başkan Fatma Şahin'e çiçek takdim etti.

Fatma Şahin, Gaziantep, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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