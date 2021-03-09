Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Büyükelçi Meyer-Landrtu'yu ziyaret etti - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Büyükelçi Meyer-Landrtu'yu ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin:

"Şehrimizde 500 bin mülteciyle birlikte yaşıyoruz"

-"İnsanı korumamız için çevreyi korumamız lazım"

ANKARA - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Başka ülkelerin yaptığı gibi teller çekebilir, duvarlar örebilir ve çok daha insanın ölümüne neden olabilirdik. Biz 'Açık Kapı' politikasını, en az insanımız zarar görsün anlayışıyla çok yoğun bir şekilde başlattık. 7 yılın sonunda da sınırımızda 3 milyona yakın mülteci ve kendi şehrimizin dörtte 1'i 500 bin mülteciyle beraber 7 yıldan beri birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrtu'u ziyaret etti. Programda konuşan Başkan Şahin, "2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman o sınırımızdaki büyük kaos büyük savaş öncelikle milyonlarca insanın toprağından olmasından dolayı büyük bir kaosu yönetmek zorunda kaldık. Göç ve savaşlarda en büyük sorunu yine kadınlar ve çocuklar çekiyor. O yüzden aileler ve bebekler ölmesin, kadınlarımız burada göç yolunda yorulmasın diye hem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem bölgenin bütün başkanları olarak çok ciddi gayret gösterdik. Başka ülkelerin yaptığı gibi teller çekebilir, duvarlar örebilir ve çok daha insanın ölümüne neden olabilirdik. Biz açık kapı politikasını bunu en az insanımız burada zarar görsün anlayışıyla çok yoğun bir şekilde başlattık. 7 yılın sonunda da bugün sınırımızda 3 milyona yakın mülteci ve kendi şehrimizin dörtte 1'i (500 bin) mülteciyle beraber 7 yıldan beri birlikte yaşıyoruz" dedi.

Başkan Şahin özellikle bakanlık tecrübesiyle birlikte bir Gaziantep modeli oluşturulduğuna değinerek, "Bu birlikte yaşam modeli. Birlikte eğitim modeli. Sağlıktan, dönüşüme mültecileri de dahil etme modeli. Birlikte çalışma modeli ve özellikle yerel anlamda 500 bin kişi içeriye girdiği zaman şehrin suyunu, temizliğini, çöpünü yerel hizmetleri belediye hizmetlerini güçlü yapma modeliydi. Yalnızca 100 bin çocuğun eğitim hayatında olması gerektiğini belirledik. Bu çocukları eğitim hayatına kazandırdığımız zaman 5 bin derslik ihtiyacımız çıktı. Dünyanın en büyük sorununu yerel bazda ne bir ülke ne büyükşehir çözebilirdi. O yüzden Avrupa Birliği'yle biz çok ciddi bir şekilde projelerimizi çalıştık. Kendi arkadaşlarımızdan büyükşehir bünyesinde bir ekip oluşturduk. Sizinle birlikte, ekibinizle birlikte çok güzel bir iş birliği yaptık" ifadelerini kullandı.

"İnsanı korumamız için çevreyi korumamız lazım"

Pandemi sürecinde çevreyi korumanın önemli olduğunun görüldüğüne dikkat çeken Başkan Şahin şunları kaydetti:

"Pandemi süreci bize gösterdi ki insanı korumamız için çevreyi korumamız lazım. Çevre projeleri olağanüstü önem kazandı. İnsani ve çevresel kalkınmayı bir bütün koymazsak ekonomik kalkınmanın da yetersiz kaldığını gördük. Hem belediyeler birliği olarak ilgi arkadaşlarımız bu konuda hem Birleşmiş Milletler hem Avrupa Birliği'ye bir 'Yeşil Ekonomi' çalışıyoruz şuanda. Avrupa Birliği'yle daha önce başlatmış olduğumuz birlikte yürüyeceğiz, bisiklet yolları gibi çok önemli projeler vardı. Şu anda da 'Karbonsuz Türkiye', 'Karbonsuz Dünya', 'Karbonsuz Avrupa', 'İklim Biziz Değişeceğiz' gibi Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'nin çevre projelerini çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrtu ise Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye mülteci akınında destek olmak üzere yardım ettiğini ifade eti. Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrtu "6 milyar Euro'luk tutarın sözleşmeye bağlanması geçen yıl sonunda tamamlandı. Şimdi de artık uygulama aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede hem Suriyeli mültecileri hem de ev sahibi toplulukların bu çalışmalarının faydalarını göstermesini bekliyoruz. Bu çerçevede de Gaziantep sizlerin ve sayın Vali ile birlikte projelerin uygulandığı önemli kilit merkezlerden birisini oluşturuyor" açıklamasında bulundu.