Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Büyükelçi Meyer-Landrtu'yu ziyaret etti - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Büyükelçi Meyer-Landrtu'yu ziyaret etti

09.03.2021 21:33

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Büyükelçi Meyer-Landrtu'yu ziyaret etti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: "Şehrimizde 500 bin mülteciyle birlikte yaşıyoruz" -"İnsanı korumamız için çevreyi korumamız lazım" Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Başka...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Büyükelçi Meyer-Landrtu'yu ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin:

"Şehrimizde 500 bin mülteciyle birlikte yaşıyoruz"

-"İnsanı korumamız için çevreyi korumamız lazım"

ANKARA - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Başka ülkelerin yaptığı gibi teller çekebilir, duvarlar örebilir ve çok daha insanın ölümüne neden olabilirdik. Biz 'Açık Kapı' politikasını, en az insanımız zarar görsün anlayışıyla çok yoğun bir şekilde başlattık. 7 yılın sonunda da sınırımızda 3 milyona yakın mülteci ve kendi şehrimizin dörtte 1'i 500 bin mülteciyle beraber 7 yıldan beri birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrtu'u ziyaret etti. Programda konuşan Başkan Şahin, "2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman o sınırımızdaki büyük kaos büyük savaş öncelikle milyonlarca insanın toprağından olmasından dolayı büyük bir kaosu yönetmek zorunda kaldık. Göç ve savaşlarda en büyük sorunu yine kadınlar ve çocuklar çekiyor. O yüzden aileler ve bebekler ölmesin, kadınlarımız burada göç yolunda yorulmasın diye hem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem bölgenin bütün başkanları olarak çok ciddi gayret gösterdik. Başka ülkelerin yaptığı gibi teller çekebilir, duvarlar örebilir ve çok daha insanın ölümüne neden olabilirdik. Biz açık kapı politikasını bunu en az insanımız burada zarar görsün anlayışıyla çok yoğun bir şekilde başlattık. 7 yılın sonunda da bugün sınırımızda 3 milyona yakın mülteci ve kendi şehrimizin dörtte 1'i (500 bin) mülteciyle beraber 7 yıldan beri birlikte yaşıyoruz" dedi.

Başkan Şahin özellikle bakanlık tecrübesiyle birlikte bir Gaziantep modeli oluşturulduğuna değinerek, "Bu birlikte yaşam modeli. Birlikte eğitim modeli. Sağlıktan, dönüşüme mültecileri de dahil etme modeli. Birlikte çalışma modeli ve özellikle yerel anlamda 500 bin kişi içeriye girdiği zaman şehrin suyunu, temizliğini, çöpünü yerel hizmetleri belediye hizmetlerini güçlü yapma modeliydi. Yalnızca 100 bin çocuğun eğitim hayatında olması gerektiğini belirledik. Bu çocukları eğitim hayatına kazandırdığımız zaman 5 bin derslik ihtiyacımız çıktı. Dünyanın en büyük sorununu yerel bazda ne bir ülke ne büyükşehir çözebilirdi. O yüzden Avrupa Birliği'yle biz çok ciddi bir şekilde projelerimizi çalıştık. Kendi arkadaşlarımızdan büyükşehir bünyesinde bir ekip oluşturduk. Sizinle birlikte, ekibinizle birlikte çok güzel bir iş birliği yaptık" ifadelerini kullandı.

"İnsanı korumamız için çevreyi korumamız lazım"

Pandemi sürecinde çevreyi korumanın önemli olduğunun görüldüğüne dikkat çeken Başkan Şahin şunları kaydetti:

"Pandemi süreci bize gösterdi ki insanı korumamız için çevreyi korumamız lazım. Çevre projeleri olağanüstü önem kazandı. İnsani ve çevresel kalkınmayı bir bütün koymazsak ekonomik kalkınmanın da yetersiz kaldığını gördük. Hem belediyeler birliği olarak ilgi arkadaşlarımız bu konuda hem Birleşmiş Milletler hem Avrupa Birliği'ye bir 'Yeşil Ekonomi' çalışıyoruz şuanda. Avrupa Birliği'yle daha önce başlatmış olduğumuz birlikte yürüyeceğiz, bisiklet yolları gibi çok önemli projeler vardı. Şu anda da 'Karbonsuz Türkiye', 'Karbonsuz Dünya', 'Karbonsuz Avrupa', 'İklim Biziz Değişeceğiz' gibi Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'nin çevre projelerini çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrtu ise Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye mülteci akınında destek olmak üzere yardım ettiğini ifade eti. Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrtu "6 milyar Euro'luk tutarın sözleşmeye bağlanması geçen yıl sonunda tamamlandı. Şimdi de artık uygulama aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede hem Suriyeli mültecileri hem de ev sahibi toplulukların bu çalışmalarının faydalarını göstermesini bekliyoruz. Bu çerçevede de Gaziantep sizlerin ve sayın Vali ile birlikte projelerin uygulandığı önemli kilit merkezlerden birisini oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Büyükelçi Meyer-Landrtu'yu ziyaret etti
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Büyükelçi Meyer-Landrtu'yu ziyaret etti
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Büyükelçi Meyer-Landrtu'yu ziyaret etti
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Büyükelçi Meyer-Landrtu'yu ziyaret etti
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Büyükelçi Meyer-Landrtu'yu ziyaret etti

Avrupa Birliği, Fatma Şahin, Büyükelçi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Büyükelçi Meyer-Landrtu'yu ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Atina'da sokaklar savaş alanına döndü, bir polis ağır yaralı Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı Yasak Elma'nın Mahmut'u Mert Altınışık diziye veda edecek Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti 16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu
Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile Sevilla 2-2 berabere kaldı ve Alman ekibi çeyrek finale çıktı Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile Sevilla 2-2 berabere kaldı ve Alman ekibi çeyrek finale çıktı         
01:02
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi         
00:25
Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu         
23:07
Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu? Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu?         
20:01
Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti         
17:37
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti         
11:40
Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü         
11:24
Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı         
10:57
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:00
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak         
09:31
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 07:17:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Büyükelçi Meyer-Landrtu'yu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei