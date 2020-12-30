Fatma Şahin'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

Fatma Şahin'den yeni yıl mesajı

30.12.2020 15:13
Fatma Şahin'den yeni yıl mesajı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mesajında 2020 yılının sağlık açısından sadece kentimizi değil tüm insanlığı etkileyen bir yıl olduğunu hatırlatarak, 2021 yılı için tüm insanlığın ortak bir temenni de buluştuğunu ve bu temenninin de sağlık dolu bir yıl geçirmek olduğunu vurguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mesajında 2020 yılının sağlık açısından sadece kentimizi değil tüm insanlığı etkileyen bir yıl olduğunu hatırlatarak, 2021 yılı için tüm insanlığın ortak bir temenni de buluştuğunu ve bu temenninin de sağlık dolu bir yıl geçirmek olduğunu vurguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2021'in huzur ve bereketin hakim olacağı bir yıl olmasını dileyerek, "2020 yılı atalarımızın da dediği gibi bize 'her şeyin başının sağlık' olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bazı bilgileri daha iyi idrak edebilmek için mutlak bir yaşam örneği oldu bize. Hepimizin anılarında 2020 yılı büyük bir deneyim olarak saklı kalacak. Bu yılda öyle acıları paylaştık ki, bu bizi tekrar bir araya getirdi. Aziz milletimizi daha da birleştirdi. Yardımlaşmayı, birbirimizden uzakta da kalsak bir arada olabilmeyi, kendi meşgalelerimizi üretebilmeyi ve daha birçok şeyi bize öğretti. Hepimiz sağlık konusunda zorlu bir sınav geçirdik. Süreç henüz devam ediyor. Yeni bir normal oluşturduk ve bu yeni normalde hayat düzenimizi devam ettirmeye çalıştık. Bu süreç bize daha anlayışlı, daha şefkatli olmayı öğrettiği kadar; ailemizle daha fazla nitelikli zaman geçirten; toplumsal ve sosyal süreçlerimizin dijital platformlara daha çok taşındığı bir yapıyı da beraberinde inşa etti. Tüm bu düzen değişikliğine elbette beraber adapte olduk. Bunun için size yardımcı olmaya, hayatı kolaylaştıracak uygulamaları hayata koymaya gayret ettik. İnsan hayatını kolaylaştırmayı öncelik bildik. Hizmetlerin ulaşılabilirliğini arttırdık, dijitalleştirdik, iletişimimizi mekansız da yürütebilecek kadar sağlamlaştırdık. Sağlıklı yaşam adına şartları koruduk, imkanları genişlettik. 2020 yılının tüm ağırlığını beraberce paylaştık. İşte bu nedenle ümitle baktığımız bu yeni takvim: 2021 bizi ürkütmüyor. Anladık ki beraber oldukça her zorluğu aşabilir, her açıyı paylaşabilir, her sevince kucak açabiliriz. Tüm bu detaylar ışığında 2021 yılından en büyük ve ilk beklentimiz sağlıkla dolu, huzurlu bir yıl olması. İnanıyorum ki yeniden yan yana, saf safa, diz dize geleceğiz. Az kaldı. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz. 2021 yılına umutla, bu umudun koruduğu hasretle giriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza dualarının kabul olduğu, sevdikleri ile bir arada, iyi haberlerle dolu, zorlukların aralandığı; sağlık, huzur ve bereketin hakim olduğu bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Fatma Şahin'den yeni yıl mesajı

Fatma Şahin, Yeni Yıl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatma Şahin'den yeni yıl mesajı - Son Dakika


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