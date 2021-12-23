Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den iki "pitbull"un saldırdığı çocuğun yakınlarına ziyaret - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan çocuğun yakınlarını ziyaret etti.

Şahin, saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavi altına alındığı Özel Deva Hastanesi'ne geldi. Burada Ateş'in durumu hakkında Başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu'dan bilgi aldı.

Daha sonra Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, amcası Cuma Ateş ve halası Hatice Öztürk ile görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Baba Ateş, buradaki konuşmasında, suçluların cezalandırılmasını isteyerek, "Benim kızımın başına gelen başka birinin kızının başına gelebilirdi." dedi.

Şahin, ziyaretin ardından gazetecilere, küçük Asiye'nin yoğun bakımdaki tedavisine devam edildiğini söyledi.

Asiye'nin sağlığıyla ilgili güzel haberler alacaklarını umut ettiklerini ve gerekenleri yaptıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Tehlike arz eden 6 köpek türü var. Bunların kesinlikle insana yakın alanda bakılması ve yaşatılmaması gerekiyor. Bu hukuken bir suçtur. Böyle olmasına rağmen şehrin merkezinde ve 400 civarında kişinin yaşadığı site içerisinde bir kulübe yapılarak, bir de sorumluluk sahibi site yöneticisince besleniyor. Hemen hukuki süreç başlatıldı, tutuklandılar ve içerideler. Bundan sonra Asiye kızımızın yaşadığını yaşatmamak için alınması gereken tedbir ve görevler var."

Yeni yaptıkları barınaklarla sokak hayvanları için önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Şahin, "Özelikle tehlike arz eden hayvanlarla alakalı 'işte biz götürecektik de yer bulamadık' diye hiçbir mazeret yok. Bizim 153 hattımız var. Bu hattan da insana zarar veren hayvan türlerini besleyen varsa bize bildirsin. Onları hızla bir şekilde alıp barındırarak rehabilite edecek sistemiz mevcut." ifadelerini kullandı.

Dün, Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilmişti.