Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Fas'ta "Yeşil Şehir Gaziantep'i" anlattı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Fas'ta "Yeşil Şehir Gaziantep'i" anlattı

12.05.2022 19:00
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Fas'ta "Yeşil Şehir Gaziantep'i" anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fas'ta düzenlenen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) toplantısında "Yeşil Şehir Gaziantep" projesini anlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fas'ta düzenlenen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) toplantısında "Yeşil Şehir Gaziantep" projesini anlattı.

Şahin, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen EBRD'nin yıllık olağan toplantısı kapsamındaki "Yeşil Şehirler: Voices of Resilience" panelinde bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yenilenebilir enerji, çevre yatırımları, fidan ve yeşil çalışmaları, su yönetimi ve bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kapsayıcı çalışmalarla şehrin tüm unsurlarıyla yeşil şehir için çalışıldığını ifade eden Şahin, önceliklerinin yeşil sanayi, buna yönelik teknolojik yatırımlar ve doğanın korunması olduğunu söyledi.

"İklim master planı ile şehrin kirletici unsurlarını ortaya çıkardık"

Şahin, EBRD'nin çalışmalarında ön plana çıkan unsurun yetişmiş insan gücü ve bilimsel altyapı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Parlamentoda görevimle birlikte kurucu bakanlık yaptım ve 2014'ten itibaren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Aynı zamanda mühendisim. Mühendislikte ilk öğretilen şey 'ölçmediğin şeyi düzeltemeyeceğindir'. 2014 yılında imar, ulaşım ve iklim master planlarını yaptık. İklim master planı ile birlikte şehrin kirletici unsurlarını ortaya çıkardık. Şehirde sanayiyi nasıl 'yeşil' yapacağımızı, atık suların nasıl doğaya zarar vermeyeceğini, akıllı sanayiyi çalıştık. Yerel yönetimlerin en büyük sorumluluğu ulaşım. Ulaşımda nasıl akıllı olacağız? Sera gazının salınımını nasıl azaltacağız ve tedbir alacağız? İlk olarak otobüs filolarımızı gençleştirdik. Derhal elektrikli otobüslere geçmemiz gerekiyor. Elimizdeki en büyük işimiz bu."

"Paris iklim anlaşmasıyla şehirlerimiz yeşil şehir olmak için çalışıyor"

Gaziantep'te akıllı ulaşım ve teknolojik altyapı konusu üzerinde durduklarını dile getiren Şahin, "Bizim açımızdan katılımcılık ve gençlerle birlikte şehri hazırlamada bisiklet ve bisiklet yolu çok önemliydi. Hızlıca bu yolları tamamladık. Bisikleti teşvik ettik." dedi.

Şahin, kentteki ısınma sorununu da kömürden doğal gaza geçerek çözdüklerin belirterek, "Bir diğer yatırımımız EBRD ile yaptığımız 27 megavatlık güneş enerjisi sistemimiz. Ayrıca biyogaz, rüzgar enerjisiyle ilgili şehrin yenilenebilir enerji haritasını çıkardık. EBRD ile çok güzel bir alt yapı hazırladık. Hükümetimizin, Paris İklim Antlaşması'nı imzalamasıyla ilgili bakanlığımızın ismi değişti ve bütün şehirlerimiz şu anda yeşil şehir olmak için çalışma yapıyor." diye konuştu.

Hükümetin yeşil bir ülke için 5,5 milyar fidan diktiğine dikkati çeken Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarım okulunu açtık ve kadın tarım kooperatifleri kurduk. Kadınlarımızı buna hazırlamak gerekiyor. Şehri yeşile dönüştürürken kadınlarımız aile ekonomisine destek vererek yeşil güç ve yeşil ekonomi oluşturma bizim için önemliydi. Şehrimizin 2030 ve 2050 yılında dünyanın, ülkenin ve kentin yeşil olması, insanımızın yeşil dönüşüme hazır olması için hep birlikte gayret gösteriyoruz."

Gaziantep'in tanıtımına ilişkin bir video gösteriminin de yapıldığı toplantıda, EBRD'nin Türkiye Orta Doğu Direktörü Sue Barret de, Gaziantep'te yapılan büyükşehir yatırımlarından övgüyle bahsetti.

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yıllık Toplantısı, Fas'ta gerçekleştirildi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yıllık Toplantısı, Fas'ta gerçekleştirildi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısı Fas'ta başladı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısı Fas'ta başladı

Fatma Şahin, Gaziantep, imar, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Fas'ta 'Yeşil Şehir Gaziantep'i' anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Fas'ta "Yeşil Şehir Gaziantep'i" anlattı - Son Dakika
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