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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, halk gününde vatandaşları dinledi

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, halk gününde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, halk gününde vatandaşları dinledi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, halk gününde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Şahin, haftanın belirli günlerinde vatandaşları makamında ağırlayarak halk buluşması düzenliyor.

Bu kapsamda Şahin, teknik ekibiyle gelen vatandaşları karşıladı, sorunlarını dinledi.

Şahin, halk gününde, sosyal sorunlardan, çevre düzenlemelerine kadar birçok konuda sıkıntıları dinledi, sorunların çözümü için talimat verdi.

Bazı vatandaşları da gerekli kurum ve kişilere yönlendiren Şahin, halk buluşmalarının belediyeyle halk arasında köprü oluşturacağının altını çizerek, buluşmalar çerçevesinde gerçekleştirdikleri toplantıların halka hizmet amacı taşıdığını kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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