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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Londra'daki temaslarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Londra'daki temaslarını değerlendirdi Açıklaması

05.11.2021 18:16
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Londra'daki temaslarını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Yeşil Şehirler Programı'na katılması kapsamında imzalanan anlaşmayla, özellikle yeşil ve akıllı ulaşımda çok büyük altyapı desteğinin sağlanacağını bildirdi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Yeşil Şehirler Programı'na katılması kapsamında imzalanan anlaşmayla, özellikle yeşil ve akıllı ulaşımda çok büyük altyapı desteğinin sağlanacağını bildirdi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Şahin, Gaziantep'in EBRD'nin Yeşil Şehirler Programı'na katılmasına ilişkin imzalanan anlaşmanın önemini ve İngiltere'deki temaslarını değerlendirdi.

Programa, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da katıldı.

Şahin, ekonomik kalkınmanın, insani ve çevresel kalkınmayla bütünleştirilememesi durumunda sürdürülebilir olmayacağına işaret ederek, Gaziantep'in çevre konusunda aldığı güçlü proje desteklediğinin, bu alanda çalışan birimlerin alt yapısının güçlendirilmesiyle mümkün olduğunu söyledi.

Belediyelerin hazırladığı projelerin finansmanında iç ve dış kaynağın önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler projelerinden en fazla istifade eden belediye olduk. Bütçenin 3'te 1'ini bu fonlardan getirdik." ifadelerini kullandı.

Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ortaya koyduğu başarılı projelerle bu fonları almaya hak kazandığını anlattı.

"Ulaşımda metroya geçmek istiyoruz"

Şahin, EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad ile 2 Kasım'da Londra'da imzaladıkları Gaziantep'in Yeşil Şehirler Programı'na katılmasına ilişkin anlaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi EBRD ile bu yaptığımız imzayla dedik ki biz elektrikli otobüslere geçmek istiyoruz. Bunun için de yeni fonlara, finansal desteklere ihtiyacımız var. EBRD ile biz, bu attığımız imzayla ulaşımda metroya geçmek istiyoruz. Metronun 15 kilometrelik bütün ulaşım master planını tamamladık. İspanyollar ve İtalyanlarla çalıştık. Ulaştırma Bakanlığına onaylattık. Artık yatırım ve temel atma noktasına geldik. Buna finansal destek bulunacak, hangi şartlar uygun deyince bu imza bize bu işi kolaylaştırıyor. Bu imza ne dediğimizde, özellikle yeşil ve akıllı ulaşımda bize çok büyük bir altyapı getiriyor."

Söz konusu anlaşmanın, EBRD'nin yerel yönetimlerle çalışmasıyla işleyişi daha da hızlandıracak inisiyatiflere olanak sağladığını anlatan Şahin, anlaşmanın faizsiz kredi ve hibeyi bir arada kapsadığını belirtti.

"Uluslararası kuruluşlarla en iyi çalışan yerel yönetimlerden biriyiz"

Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin uluslararası kuruluşlarla en iyi çalışan yerel yönetimlerden biri olduğunun altını çizdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin iklim master planı kapsamında sanayi, ulaşım, enerji ve ısınma konularında aldığı kararların, uluslararası toplumun dikkatini çektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"O yüzden bizi OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) davet etti. O yüzden biz Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin bütün organlarıyla çok iyi çalıştık. Bu altyapı bizi yeşil ekonomiye götürdü. EBRD'nin bugün bizi yeşil şehir yapmasının sebebi de tesadüf değil." dedi.

Gaziantep, İzmir, Ankara ve İstanbul'dan sonra Türkiye'den Yeşil Şehirler Programı'na katılan 4. şehir oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile EBRD arasında imzalanan söz konusu anlaşmanın 10 milyon avro kredi ve 4 milyon avro hibeyi kapsaması öngörülüyor.

Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Londra'daki temaslarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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