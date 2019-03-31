Son Dakika Haberleri: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Fatma Şahin...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Fatma Şahin...

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Fatma Şahin..., System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatma Şahin 432 bin 267, DSP adayı Celal Doğan 206 bin 196 oy aldı.

-Şahin'in özgeçmişi-

Fatma Şahin, ilk ve orta öğreniminin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Bölümünden mezun oldu.

Ardından Gaziantep'e döndü. Boya fabrikasında iş hayatına atıldı.

2002 yılında AK Parti Gaziantep Milletvekili seçildi.

2007 yılında AK Parti Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı.

2011 seçimleri sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurucu bakanı olarak görevlendirildi. Görevi süresince kadınlar, engelliler, yaşlılar, çocuklar, şehit yakınları ve gazilerle ilgili çok sayıda çalışmaya öncülük etti.

Evli ve 2 çocuk annesi Şahin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde partisinden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:53 Kaynak: AA

Celal Doğan, AK Parti, Gaziantep, Fatma Şahin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:50:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Fatma Şahin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]