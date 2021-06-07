Üye Girişi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban İlçesinde 500 Kadın Çiftçiye Destek Verdi - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban İlçesinde 500 Kadın Çiftçiye Destek Verdi

07.06.2021 02:21
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban İlçesinde 500 Kadın Çiftçiye Destek Verdi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban İlçesinde 500 kadın çiftçiye 7 bin 500 adet atak-s yumurta tavuğu dağıtımını gerçekleştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban İlçesinde 500 kadın çiftçiye 7 bin 500 adet atak-s yumurta tavuğu dağıtımını gerçekleştirdi.

Dağıtımda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadın çiftçilere verilen bu desteğin ev ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurguladı

Çiftçilere ve hayvancılığa verdiği desteklere devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü iş birliğinde 9 ilçeye toplamda 70 bin adet atak-s yumurta tavuğu dağıtımına başladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı tarafından Araban İlçesi'nde 500 kadın çiftçiye hane başı 15 tavuk olmak üzere 7 bin 500 tavuk verildi. Dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban'da yürütülen projelerden bahsetti, kadın çiftçilere verilen bu destekle beraber ev ekonomilerine büyük katkı sağlayarak rahatlığa kavuşmalarını amaçladıklarını aktardı.

Ankara Üniversitesi tarafından sertifikalı üretimi yapılan, bölgeye uyumlu, yumurtlama oranı fazla ve hastalıklara karşı yüksek dirençli atak-s türü tavuklarının dağıtımında ayrıca bakım ve besleme talimatlarının olduğu broşürler çiftçilere dağıtıldı. Kadın çiftçilere verilen tavuklardan aylık 450 adet civarında yumurta elde edilmesi bekleniyor.

Fatma Şahin, "Şifa Araban'da, topraklarında, çiftçisinde, anneler ve babalarında. Bizi şampiyon yapan irade sizlersiniz. Dünyanın bunu görmesinin nedeni bizim size olan güven, sevgi ve muhabbetimiz. Köylü, çiftçi için yeni bir su projesi Araban'ın neredeyse tamamını sulayacak. Yeni dönemimizde artık yerli ve milli tohum kullanacağız. Burası Mezopotamya bereketli hilalin ortası. Bizim başka bir tohumu getirmeye ihtiyacımız yok. Buraya göre özel bir tohum ve büyük bir bereket var. Bu pandemiden kurtulunca toprağını, çiftçisini, suyunu koruyan yeni Türkiye'ye hazırız. Bu tavuklar sizin için özel üretildi. Arkadaşlarımız ile konuştuk ve buraya ait özle bir tür bu tavuklar. Çalıştık ve yumurtlama kapasitesi en yüksek olan bu tavuklar, en uygun tür. Annelerimize 15 tane verince bunlar evinizin ekonomisini güçlendirecek. Aile ekonomisi güçlenince ilçe ekonomisi, ilçe ekonomisi güçlenince il ekonomisi güçleniyor. İl ekonomisi güçlenince ülke ekonomisi güçleniyor. Büyük bir ekosistem var. Bu ekonomiye verilen küçük bir destek, her tarafa rahmet ve bereket olarak dönüyor. Rabbim şifasını göndersin" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise yaptığı konuşmada tarım alanında yeni yatırımlardan bahsederek, "Büyükşehir Belediyesi hem pandemi döneminde hem de pandemi öncesinde hep destek verdi. Burada da özellikle hanımefendilere destek daha da önemli hale geldi. Bu yardım için çok teşekkür ediyorum" dedi. Bülten

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban İlçesinde 500 Kadın Çiftçiye Destek Verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Hisarcık, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban İlçesinde 500 Kadın Çiftçiye Destek Verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi 19:27 Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı 19:14 Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı 18:02 Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı 17:18 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti 16:23 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor 15:28 Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali         
19:56
Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı         
19:21
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz         
19:12
Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı         
18:13
Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu         
17:51
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı         
15:55
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı         
13:58
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı         
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 20:11:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban İlçesinde 500 Kadın Çiftçiye Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement