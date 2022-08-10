Engelsiz Sporlar Şube Müdürlüğü hem engelli bireyleri spora yönlendirmeyi hem de sosyalleştirmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her yaş grubundan görme, işitme ve bedensel engelli bireyler 19 spor dalında eğitim alabilecek.

Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Engelsiz Spor Okulları kayıt almaya başladı - Son Dakika

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