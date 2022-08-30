Gaziantep'te 13 havuza temiz sertifikası - Son Dakika
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Gaziantep'te 13 havuza temiz sertifikası

30.08.2022 16:24
Gaziantep'te 13 havuza temiz sertifikası

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde merkez ve ilçelerde açılan 13 yüzme havuzuna, "Temiz Havuz Suyu Sertifikası" verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde merkez ve ilçelerde açılan 13 yüzme havuzuna, "Temiz Havuz Suyu Sertifikası" verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenli aralıklarla yapılan analiz ve kontroller sonucu, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yüzme havuzları "Temiz Havuz Suyu Sertifikası" aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Spor ve Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, havuz temizliğinin son 1,5 yıldır her ay düzenli olarak denetliğini belirterek, "Başkanımız Fatma Şahin'in girişimleriyle halkımızın kullanmış olduğu 13 tane havuzumuz, 1,5 yıldır Halk Sağlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor. Bir yılın sonunda 13 tane havuzumuza, temiz havuz belgesini almış olduk. Hiçbir kimyasal kullanmadan, havuzun ihtiyacı olan hiçbir şeyden kaçınmadan, 'Amacımız halkın sağlığı' diyerek bu hizmeti sunmuş olduk. Şu an 13 havuzumuzda tertemiz" dedi.

Vatandaşların Büyükşehir Belediyesinin havuzlarını gönül rahatlığıyla kullanabileceğini ifade eden Efiloğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü havuz yönetmek, havuz kullanmak tesislerin içinde bence en zorlarından bir tanesi ki son üç yıldır bu havuzları yönetiyoruz ve kaliteli ve nitelikli olduğunu buradan tüm halkımıza ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Fatma Şahin, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 13 havuza temiz sertifikası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 13 havuza temiz sertifikası - Son Dakika
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