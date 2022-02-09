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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Doğal Yaşam Parkı"nı kuracak - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Doğal Yaşam Parkı"nı kuracak

09.02.2022 14:58
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Doğal Yaşam Parkı"nı kuracak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının yaşam alanlarını genişletecek "Doğal Yaşam Parkı" için çalışmalara başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının yaşam alanlarını genişletecek "Doğal Yaşam Parkı" için çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, (GBB) "Hayvan Dostu Şehir" sloganıyla şehirdeki canlı türlerine gözü gibi bakıyor.

Bu kapsamda şehre kazandıracağı Burç Yazıbağ Sokak Hayvanları Köpek ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet vermek için gün sayan Büyükşehir, yeni bir tesis için de çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, 50 dönüm ormanlık arazi üzerine şehir merkezinde uyum sorunu yaşayan ve risk oluşturabilecek türler için yeni "Doğal Yaşam Parkı"nı kuracak.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı'nca kısırlaştırılan, aşılanan ve gerekli görülen tedavileri yapılan köpekler için besleme noktaları, kulübeler ve sundurmaların olduğu; sıcak havalara karşı serinleme havuzlarıyla önlemlerin alındığı, stres kontrolü için kum havuzlarının yapılacağı park, yaklaşık 3 ay içinde faaliyete geçirilecek.

Yeni tesis için açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, değişen ihtiyaçlar karşısında GBB'in sürekli yeni projeler ürettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hayvan hastanemiz, ambulansımız, veterinerlerimiz sürekli tedavilere bakıyor. Şimdi görüyoruz ki şehirde çok fazla hayvanla ilgili talep var. Bunun için 50 dönümlük yeni bir projeyi başlatıyoruz. İlgili bakanlıklarımız zaten bu konuda bize destek oluyor. 15 dönümlük Türkiye'nin en modern yeni barınağımızı tamamladık, tıbbi cihazlarımızı bekliyoruz. Engelli hayvanlarımızın tedavi edildiği kum havuzları, tehlikeli türler dediğimiz hayvanların rehabilite edildiği özel bölümlerimiz var. Bu yeni doğal yaşam alanımızda ise şehirde zorluk yaşayan köpeklerimiz için doğal ortamda yaşayacakları bir projeyi hayata geçiriyoruz. 3 ay içinde hayata geçirecek. 'Hayvan Dostu' bir şehir için hayvan severlerle yol gitmek için buradayız."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 'Doğal Yaşam Parkı'nı kuracak - Son Dakika


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