Gaziantep Büyükşehir Belediyesi engellilerin araçlarını tamir ediyor - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi engellilerin araçlarını tamir ediyor

30.10.2020 11:03
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi engellilerin araçlarını tamir ediyor, System.String[]

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesince kurulan akülü ve tekerlekli sandalye tamir bakım atölyesiyle kentteki engelli vatandaşların eli ve ayağı olan araçların sorunları giderilerek bakımları yapılıyor.

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesince kurulan akülü ve tekerlekli sandalye tamir bakım atölyesiyle kentteki engelli vatandaşların eli ve ayağı olan araçların sorunları giderilerek bakımları yapılıyor.

Kentteki engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması ve karşılaştıkları sorunların kaldırılması amacıyla çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların günlük yaşamında büyük önem arz eden araçları için Tekerlekli Sandalye Tamir ve Bakım Atölyesi'yle hizmet sunuyor.

Akülü veya tekerlekli sandalyelerinde karşılaştıkları sorun ve bozuklarla ilgili Büyükşehir Belediyesine başvuran engellilerin evlerinden alınan araçlar, atölyeye getirilerek burada tamir ediliyor.

Hurda aşamasına gelen araçların da geri dönüşümü sağlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Gültekin Serdar Tolay, AA muhabirine, kenti engelsiz bir kent yapma yolunda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"695 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakımını yaptık"

Engelli vatandaşların kullandıkları araçların zamanla eskidiğini ve sorunlar ortaya çıktığını ifade eden Tolay, "Vatandaşlarımız yenisini almakta zorlanıyor. Bir süre sonra akülü veya manuel tekerlekli sandalye çöplük haline geliyor. Biz bunları tekrar yaptırıp sahibine teslim ediyoruz." dedi.

Tolay, araçların engelliler için önemli bir ihtiyacını karşıladığını, kendilerine müracaat edenlere yardımcı olduklarını belirterek, "4 bin liraya kadar masrafı olan tekerlekli sandalyeler olabilir. Engelli vatandaşlarımızın bunları ödeme imkanı olmadıkları için ve tekerlekli sandalyeleri kullanamadıkları için hayattan kopabiliyor. 2017'de kurulan tamir ve bakım atölyesinde bu zamana kadar 695 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakımı yapıldı." diye konuştu.

Tamirat uzun sürerse emanet sandalye veriliyor

Hurda aşamasındaki araçları da tamir ederek engellilerin hizmetine sunduklarına dikkati çeken Tolay, şöyle devam etti:

"Amacımız, bir maliye anlamında tasarruflu olmak bir de Türkiye ekonomisine katkı vermek. Engelli kardeşimiz tekerlekli sandalyenin bozulduğunu bize bildiriyor. Biz de evine gidip tekerlekli sandalyesini alıp atölyeye getiriyoruz. Eğer işlem uzun sürecekse engelli kardeşimize tekerlekli sandalye emanet olarak veriyoruz. Atölyemizde işlemi biten tekerlekli sandalyeyi tekrar engelli kardeşimizin evine teslim ediyoruz. Bu şekilde engelli kardeşimiz daha aktif bir şekilde yaşamını sürdürmüş oluyor. Engelli kardeşimiz toplumdan kopmamış oluyor. Bu hizmeti ücretsiz olarak yapıyoruz."

"Engellilerin yüzündeki o mutluluk her şeye değer"

Atölye görevlisi Seydi Ahmet Bademoğlu ise engelli araçlarının bütün bakımlarını yaptıklarını belirterek, "Günde yaklaşık 6-7 tekerlekli sandalyenin bakımını yapıyorum. Araçları yapıp teslim ettiğimizde onların yüzündeki mutluluk her şeye değer. Biz de onların mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kas hastası olan, 11 yıldır bedensel engelli Mehmet Karaoğlun ise arızalanan tekerlekli sandalyesinin atölyede ücretsiz tamir edildiğini ifade ederek bu hizmeti sağlayanlara teşekkür etti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi engellilerin araçlarını tamir ediyor - Son Dakika

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