Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geleceğe nefes veriyor - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geleceğe nefes veriyor

05.01.2021 14:01
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geleceğe nefes veriyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller" projesinin 7'inci etabı kapsamında Şehirgösteren Mahallesi'nde karaçam ağacı dikildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller" projesinin 7'inci etabı kapsamında Şehirgösteren Mahallesi'nde karaçam ağacı dikildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, şehrin 14 noktasının ağaçlandırılmasının amaçlandığı Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller Projesi'nin 7'inci etabı, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Şehirgösteren Mahallesi'nde hayata geçirildi.

Kaplan Kardeşler Halı Sanayi Limited Şirketi ile imzalanan protokol kapsamında, 22 bin 382 metrekare alanda yapılan yeşillendirme çalışmasıyla 887 karaçam ağacı toprakla buluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Davut Gül, yeşil alanın önemini belirtti.

Orman Genel Müdürlüğünün ağaçlandırmaya uygun bütün şehir dışındaki alanları ağaçlandıracağını vurgulayan Gül, "Büyükşehir başta olmak üzere belediyelerimiz zamandan kazandıran büyük ağaçlar dikiyor. Hayırseverlerimizin sahiplenip yaptıkları çözümün bir parçası olmaları ve katkı sağlamalarıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de şehrin etrafına dikilen ağaçların önemli olduğunu belirterek, "25- 30 yıl önce parklara daha büyük ağaçlar dikmeye çalışsaydık şehrin görüntüsü hem yukardan hem aşağıdan çok farklı olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de dikimlerde büyük ve aromatik ağaçlara, toprağın özelliğine ve iklime dikkat edildiğini aktardı.

Sumak ve nar başta olmak üzere bütün ağaçların dikilip genişletildiğini ve şehri yeşile boyadıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde, yeşil toplumun psikolojisi üzerinde birer ilaç. Bu yaptığımız çok doğru bir iş ve Gaziantep modeli. Aslında model birlikte iş yapma, kardeşlik modeli. Hayırseverlerimiz bir yandan makinelerini çalıştırıp istihdam üretiyor, ABD başta olmak üzere ihracat yapıyor, bir taraftan da okul yapıyor, ağaç dikip orman kuruyor. Pandemide maskeler bir sonuç. Bundan kurtulmak istiyorsak yeşil Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi diyoruz. Artık toprağı, suyu, havayı korumamız lazım. Bugünleri kurak geçiriyoruz. Düzbağ Projesi olmasaydı su sıkıntısı çekecektik. 2 yılda projeyi tamamladık. Su hayat ve rahmettir. Ekolojiyi bozmamamız lazım."

Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan ise ağaçlandırma imkanı sağladığı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil, Gaziantep, toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geleceğe nefes veriyor - Son Dakika


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