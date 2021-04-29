Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GSO Model Fabrika'da iş birliğine gidiyor

Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'ni (Model Fabrika) ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları Latif Karadağ, Erdem Güzelbey, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cevdet Akınal, Ferhan Sağım ve GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Sorumlusu Başar Küçükparmak'ın bir araya geldiği ziyarette, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Sanayi Odası arasında Model Fabrika'da yapılacak iş birlikleri ve birlikte atılacak adımlar değerlendirildi. Gerçekleştirilen toplantıda Başkan Şahin'e Model Fabrika'nın dijital teknolojilerin üretim sistemlerine entegre edilmesi noktasında sağladığı avantajlar, üretimde verimliliğin artırılması hedefiyle yapılan çalışmalar ve öğren-dönüş programları hakkında bilgi verildi.

"Birlikte hareket etmeliyiz"

Gaziantep ekonomisinin üretimdeki verimliliğin üst seviyelere çıkmasıyla daha da büyüyeceğini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu noktada Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Sanayi Odası'nın iş birliği içerisinde hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Şahin, "Şehrimiz sanayisi ve üretimi için böyle önemli bir merkezi hayata geçiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'ye, Yönetim Kurulu Üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyen Şahin, "4 yıl önce Sanayi Odamız ile birlikte yüksek teknolojiye geçmek için ihtiyaçlarımızın ne olduğunu içeren küresel ölçekte bir rapor hazırlamıştık. En başında eğitim olan raporda İnovasyon Merkezi ve Model Fabrika da vardı. Sanayi Odamızın girişimleriyle en önemli kısmını tamamlamanın onurunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizim ve Sanayi Odamızın bu alanda iş birlikleri yaparak birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Model Fabrika'dan bir ekip ile görüşerek üretimde verimlilik noktasında birlikte atacağımız adımları olgunlaştırarak, projelendireceğiz. Gaziantep bir sanayi şehri ama maalesef teknoloji açığımız var. Bu açığı giderdiğimiz takdirde önemli mesafeler alacağımıza inanıyorum. Model Fabrika da bu açığı kapatmamıza öncülük edecek" ifadelerini kullandı.

"İşbirliğiyle Gaziantep ekonomisi daha üst noktalara çıkacak"

Gaziantep sanayisindeki büyümeyi sürdürmek amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Model Fabrika'da iş birliği içerisinde hareket edeceklerini kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de yapılacak iş birlikleri ile Gaziantep ekonomisini daha üst noktalara taşıyacaklarını ifade etti.

Model Fabrika ile firmaların gücünü artırarak daha rekabetçi hale gelmelerini hedeflediklerini belirten Ünverdi, "Model Fabrikamız şimdiden üretim sürecine ve sanayimize önemli katkılar sağladı. Enerji verimliliğini, süreç yönetimini ve yalın üretimi uygulamalı olarak firmalarımıza anlatarak üretim sürecindeki yenilikleri hayata geçirmelerini sağlıyoruz. Bunun devamı olarak dijitalleşme ve standardizastyon çalışmalarına başlıyoruz. Bu süreçleri de sanayicilerimizle birlikte belediyelerimiz, üniversitelerimiz, kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde yürüteceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'i Model Fabrikamızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. İş birliği mesajları, destek ve katkılarından dolayı kendilerine ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP