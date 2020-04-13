Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye'de dezenfekte çalışması yaptı - Son Dakika

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye'de dezenfekte çalışması yaptı
6 saat önce
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İslahiye ilçesinde dezenfekte çalışması yürüttü.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İslahiye ilçesinde dezenfekte çalışması yürüttü.
Belediyenin 25 personelden oluşan temizlik ekibi, 5 araçla İslahiye ilçesinde tüm ana cadde ve sokakları yıkadı ve dezenfekte etti.
Bugün başlayan ve yarın da devam edeceği belirtilen çalışmalarda, cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlar da temizlendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:36 Kaynak: AA
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