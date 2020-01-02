Gaziantep Büyükşehir Belediyesi karla mücadeleye hazır - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi karla mücadeleye hazır

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, olası kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirgemek amacıyla karla mücadele ekibi oluşturdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi karla mücadeleye hazır, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, olası kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirgemek amacıyla karla mücadele ekibi oluşturdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başpınar bölgesinde sabah saatlerinde yağan 2020 yılının ilk karıyla mücadele başlatan ekipler, ana yolu kardan temizledi, trafik akışının kesilmesini önledi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 385 kişilik bir ekip kurdu.

Kentin muhtelif bölgelerinde 24 saat hizmet verecek olan karla mücadele ekibi, ana cadde ve yolların yanı sıra kaza riski görülen eğilimli bölgelerde, merkeze uzak kırsal mahallelerde yolları kardan temizleyecek, tuzlama çalışması yürütecek. 385 kişilik ekip, 25 tuz robotu, 25 kar küreme aracı, 18 greyder, 15 loder, 18 beko loder ve 21 kamyonetle görevinin başında olacak.

Öte yandan, şehir merkezinde buzlanmaya karşı kullanılmak üzere 6 bin ton tuz hazırlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Başpınar, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:50 Kaynak: AA
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