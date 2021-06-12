Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, KKTC'li belediyelerle tecrübe ve deneyimlerini paylaşıyor - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) belediyelerle tecrübe ve deneyimlerini paylaşarak, atılacak adımlar ve destek verilmesi için istişarelerini sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ve Genel Sekreter Sezer Cihan, KKTC'deki belediyeler ve siyasi makamlarla yaptıkları görüşmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Toprak, KKTC'li belediyelerle deneyim paylaşımı yapabilmek ve belediyelerin eksiklikleri olan konularda yardımcı olmak üzere KKTC'ye geldiklerini kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Gazimağusa Belediyesi, Yenierenköy Belediyesi ve Mehmetçik Belediyesi ile istişareler yaptıklarını kaydeden Toprak, "Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile yaptığımız görüşmede, onların spor tesislerinin bazı eksikleri ve tadilata ihtiyacı olduğunu öğrendik, kısa zaman içerisinde bunun için bir çalışmayı hayata geçireceğiz. Bunun yanında meslek ve sanat edindirme kurslarının verildiği bir merkez açmayı planlıyoruz. Yeri gördük, tam bizim yapmayı planladığımız işe uygun mekan olduğunu tespit ettik ve tadilatı yapacağız. Orada inşallah KKTC'li kardeşlerimizin meslek, sanat edinmeleri hususunda kurslar verilecek. Gazimağusa'da Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesi konusunda da bir merkez açacağız." dedi.

Toprak, Türkiye'nin KKTC'li kardeşleri ile beraber hareket ettiğinin ve onların ihtiyaçları noktasında her türlü destek için gayret sarf ettiğinin altını çizerek, Türkiye'deki belediyeler olarak KKTC'deki tüm belediyelerle iş birliği içerisinde olmayı arzuladıklarını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 10 yılı aşkın süredir Lefkoşa Türk Belediyesi ile "kardeş şehir" anlaşması olduğunu anlatan Toprak, bu ziyaret kapsamında iki "gazi şehir" olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi arasında kardeş şehir anlaşması yapılması hususunda da fikir birliğine varıldığını kaydetti.

Toprak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakanı Ersan Saner'i ziyaret ettiklerini ve ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini aktardı.

KKTC ziyaretinin Türkiye Belediyeler Birliği ve KKTC Belediyeler Birliği arasındaki protokol kapsamında yapıldığını ve yardımların da bu kapsamda olduğunu söyleyen Toprak, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın öncülüğünde başlatılan Türkiye-KKTC yerel yönetimleri arasındaki iş birliği hamlesinde Başkan Şahin de çok aktif bir şekilde rol alıyor." dedi.

"KKTC çok önemli bir coğrafya ya sahip"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Cihan, KKTC'deki kardeş ve dostlarıyla bir arada olmaktan çok mutlu olduklarını, KKTC'deki belediyelerle, ortak iş birliği geliştirmek, belediyecilik, sosyal, ulaşım, çevre ve eğitim gibi alanlarda karşılıklı tecrübe paylaşımı yapacaklarını kaydetti.

Cihan, "Belediyecilikte sorunlar ortak. Türkiye'de ve Gaziantep'teki belediyelerdeki benzer sorunlar burada var. Dolayısıyla iyi ve başarılı örnekleri KKTC getirelim, buradaki bazı örnekleri de Türkiye'deki belediyelerde uygulayalım. KKTC'deki belediyelerinin hızlı bir şekilde kalkınması, gelişmesi ve ismini, ulusal ve uluslararası camiada daha çok duyurmasıdır gayemiz. KKTC için tek derdimiz budur. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve her şeyden önemlisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, KKTC'deki belediyelerimizle her türlü iş birliğine varız." dedi.

KKTC'deki belediyelerle iş birliğinin sosyal ve kültürel alanların yanı sıra fiziki olarak spor tesisi, sosyal ve kültürel alanlar, robotik kodlama, bilgisayar programcılığı ve meslek edinme kursları gibi alanlarda da iş birliği içerisinde olacaklarını ifade eden Cihan, "Çok heyecanlıyız. Şunu biliyoruz ki, KKTC çok önemli bir coğrafyaya sahip. Buraya yapılan her türlü yatırım ve proje, KKTC'nin gelişmesine, ekonomisinin kalkınmasına ve vatandaşların daha refah içerisinde yaşamasına vesile olacaktır." diye konuştu.

Cihan, ziyaret kapsamında ortaya bir eylem planı koyduklarını, 3 ay sonra, 1 yıl sonra veya 3 yıl sonra KKTC'de hangi proje ve faaliyetleri yapacaklarını da planladıklarını vurguladı.