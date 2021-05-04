Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden bir yeni destek daha - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden bir yeni destek daha

04.05.2021 15:46
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden bir yeni destek daha, System.String[]

Bu kapsamda Gaziantepli ayakkabı üreticilerinin elinde kalan ürünler satın alınarak bayramda ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisine alan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) Salgını döneminde verilen ulusal mücadelede yürürlüğe konulan 17 günlük tam kapanma kararı sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sektör çalışanlarının ekonomik açıdan süreçten asgari düzeyde etkilenmesi için açıkladığı maddi yardımın kapsamını genişletti. Bu kapsamda yaklaşan Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda satış beklentisinde olan ve buna göre hazırlık yapan ayakkabı üretimi ve satışı yapan esnaf için yeni bir destek açıklayan Büyükşehir Belediyesi, ellerde kalan ürünlerin satım alımını yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce arasında yapılan görüşme sonrası açıklanan destekte beraber ayakkabı esnafına rahat bir nefes aldırılması amaçlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi daha öncesinde 17 günlük tam kapanmanın açıklanması sonrası etkilenene sektörlerin mağduriyetlerinin azaltılması amacıyla aldığı destek kararında çiçekçilerin ellerindeki ürünler alınarak Anneler Günü'nde annelere hediye edilmesine, düğün salonu çalışanlarına destek programı hazırlanmasına, bayram öncesi seyyar satıcılara ayni ve nakdi yardımlarda bulunulmasına, pazarcıların mağduriyetini gidermek için hızlı bir sosyal çalışma planı yapılmasını, halı yıkamacılarının bayram öncesi yaşayacağı mağduriyetin önüne geçilmesini ve evlere temizliğe giden gündelikçi kadınlara yönelik sosyal destek sistemi devreye girmesini kararlaştırmıştı.

ŞAHİN: ÇOCUKLAR İÇİN BİR AYAKKABI BAYRAMIN HABERCİSİ OLABİLİYOR

Yapılan görüşme sonrası açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan Ayı'nın birleşme, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu hatırlatarak, "Bu ayda özellikle tam kapanmayla birlikte bayramı bayram tadıyla yaşayabilmemiz için bu kapanmada mağdur olan esnafımıza destek verme kararı aldık. Geçen hafta desteğin ilk paketini açıklamıştık. İlk paketimizde çiçekçilerimiz, pazarcılarımız, seyyar satıcılarımız, gündelikçilerimiz, çocuk bakıcılarımız vardı. Ama bugün yaptığımız çalışmada Gaziantep'in en güçlü sektörleri arasında bulunan ayakkabıcılar bulunuyor. Oda başkanımızla yaptığımız istişarede burada bir mağduriyetin olduğu kanısı ortaya çıktı. Bunun üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz de tıpkı çiçekçilerimize yaptığımız gibi bugün de ayakkabıcılara bu desteğimizi verme kararı aldık. Çok önemli bir durum ben kendi çocukluğumdan biliyorum. Bayram ayakkabısı alındığında yastığımın altına koyar, sabaha kadar öyle uyurdum. Çocuklar için bir ayakkabı bayramın habercisi olabiliyor. Bayram telaşı da esnafa bereket olarak geliyor. Fakat salgın nedeniyle meydana gelen tam kapanmada buradaki mağduriyeti gidermek gerekiyor. Ayakkabı sektörü bu şehrin ana damarlarından biridir. İstihdam yapıyor, ihracat yapıyor, ekonomi üretiyor. Biz de iyi günde ve kötü günde halkımızla kader birliği yaptık. O gün bugün. Biz bayram öncesi ayakkabıcı esnafımızın elinde ne ürün varsa alacağız. Bayramda çocuğuna ayakkabı alamayan ailelere götüreceğiz, hediye edeceğiz. Çocukların bayramdaki gülüşlerini, gözlerindeki heyecanlarını artıracağız. Şehrin huzuru ve mutluluğu için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

İNCE: BAŞKAN ANA YÜREĞİYLE BİZE EL UZATTI

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ise destekle için çok şanslı olduklarını belirterek, "Kapanmadan kaynaklı zor günler geçiren ayakkabıcı esnafı, bu 17 günlük kısıtlamada en güzel şekilde iş yapacağı süreçte kapanma ile karşı karşıya kaldı. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, devreye girdi. Ana yüreğiyle bize el uzattı. Ayakkabı esnafımızın elinde bulunan ürünleri, alıp hibe şeklinde vatandaşa dağıtmanın sözünü verdi. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden bir yeni destek daha

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden bir yeni destek daha - Son Dakika


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