Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Deprem Müzesi için büyük adım! Nurdağı'nda çalışmalara başlandı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Deprem Müzesi için büyük adım! Nurdağı'nda çalışmalara başlandı

07.04.2023 15:07

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş depremlerinden en fazla yara alan Nurdağı'nda Deprem Müzesi için çalışmalara başladı. Müzede meydana gelen deprem felaketinin yarattığı yıkım tüm gerçekliğiyle yansıtılacak, depremin unutulmaması ve tedbirlerin önemi aktarılacak.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden en yoğun hasarı alan Nurdağı'nda yapılacak Deprem Müzesi, içinde depremde kaybedilen vatandaşların anılarını yaşatırken, deprem konusunda eğitimler de verecek.

AFETTEN DERSLER ÇIKARILMASINI SAĞLAYACAK

Deprem Müzesi, deprem afetini bir kez daha anlatırken dersler çıkarılmasını sağlayacak, afetin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılacak deneyim ve eğitim merkezi olacak. Vatandaşlar Öğrenciler ve bilim dünyasından insanları buluşturacak müzede deneyimleme, eğitim, anma ve kütüphane araştırma merkezi yer alacak.

10 BİN METREKARELİK ALAN BELİRLENDİ

Bölgenin içinde bulunduğu jeolojik yapı ve yaşanan sismolojik olayın vatandaşların anlayacağı şekilde anlatılacağı müze için yıkılmış, hasarlı ve ayakta kalan binaları kapsayan Nurdağı ilçe merkezinde 10 bin metrekarelik alan belirlendi. Alanda deprem simülasyonlarıyla deprem anı ve sonrası yapılması gerekenlerde vatandaşlara aktarılacak.

GÜRSEL: DENEYİM VE EĞİTİM MERKEZİ OLACAK

Yürütülen müze çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Serdar Murat Gürsel, depremin yaralarının sarılmasının ardından yeni bir fikir olarak müzenin ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Burada yaşanılan kayıplarımızın anılarını, depremin ortaya çıkardığı mekânsal, fiziksel görüntüleri, yaşanan depremle oluşan bütün tahribatı ve bunun neticesinde daha doğrusu için nasıl yapım tekniklerinin kullanılması gerektiği hakkında bir deneyim ve eğitim merkezi olacak deprem müzesi fikri ön plana çıktı. Depremde yaşanan kayıplar, kayıplarımızın anıları, depremin oluşturduğu mekânsal tahribat ve bunun neticesinde daha doğru yapım teknikleri, olayın jeolojik ve sismolojik hikayesini anlatacak noktalar oluşacak. Simülasyonlarla oraya gelecek vatandaşların ne yapması gerektiğini anlatan çok güzel bir deneyim merkezi kuruyor olmanın heyecanı yaşıyoruz."

GELECEK NESİLLERE "İŞİN DOĞRUSU NASIL YAPILIR" KONUSUNU GÖSTERMEK ADINA GÜZEL BİR PROJE OLACAK

11 il içerisinde depremde oransal olarak en fazla kaybın Nurdağı'nda yaşandığını söyleyen Gürsel, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu müzenin Nurdağı'nda yapılması bize en doğru fikir olarak geldi. Bununla ilgili toplantı ve deneyim paylaşımı, sözlü arşiv çalışmaları devam ediyor. Bu hususla anlatılacak her şeyi almayı hedefliyoruz. Müzenin yapımıyla beraber herkesin bu konuda dersler çıkartacağı, bütün vatandaşların, okullardaki öğrencilerin, Türkiye'nin tüm bölgelerinden bölgemize gelecek vatandaşların burayı ziyareti ile bu anma ve deneyimleme merkezi olan müzemize bekleyeceğiz. Burada dersler çıkartarak gelecek nesillere işin doğrusu nasıl yapılır konusunda göstermek adına güzel bir proje olacağına inanıyorum."

YORUMLAR (2)
  • Mehmet Aydın: Sebep olanların müzelik olacağı kesin gerisi boş Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Hakan Uzuner: Müze yapıpta para harcamaya gerek yok. Türkiye nin neresinde bir deprem olursa orası yerle bir olur. Acı ama gerçek budur. Onun içindirki bu ve bunun gibi felaketleri hiç bir zaman unutmamız mümkün değildir. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Deprem Müzesi için büyük adım! Nurdağı'nda çalışmalara başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Deprem Müzesi için büyük adım! Nurdağı'nda çalışmalara başlandı - Son Dakika
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