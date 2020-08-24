Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne "akıllı şehirler" kapsamında 1 milyon dolar hibe - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Gaziantep Akıllı Şehir Master Planı Protokolü" kapsamında 1 milyon dolar hibe desteği aldı.

Belediyeden yapılan açılamaya göre, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) iş birliğinde hayata geçirilen "Gaziantep Akıllı Şehir Master Planı Protokolü" ile Kore Arazi, Altyapı Ulaştırma Bakanlığı (MOLIT) "K-City Network, Global Akıllı Şehirler İş birliği Programı" kapsamında aldığı 1 milyon dolarlık hibe desteğiyle, kenti Akıllı Şehirler ağında üst seviyelere taşıyacak.

Çağın gerekliliklerini yerine getirmek ve dijital dönüşümü şehrin kullanımına adapte etmek amacıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, hibe desteği alarak, doğu-batı kültürüyle oluşturulan yeni teknolojik hizmet uygulamalarını Gaziantep'e kazandıracak.

Destek kapsamında, dünyaca ünlü teknik firmalardan danışmanlık hizmeti alınacak.

Çözüm geliştirme projelerinin konuşulacağı iş birliği programlarında, amaç, yönetim, ulaşım, halk sağlığı, refah, çevre, enerji, su kaynakları yönetimi, güvenlik, eğitim ve kültür alanlarında kentsel hizmetleri geliştirecek akıllı yol haritaları belirlenecek. "Akıllı Şehirler" projesi konusunda Büyükşehir Belediyesi'ne rehberlik edilecek.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığınca ortaklaşa hareket edilerek, yürütülen hibe programları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle telekonferansla yürütülürken pandeminin ardından ise ABD ve Güney Kore'den gelen yetkililerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek çalıştaylar yapılacak, kalkınma ve akıllı şehir hususlarında deneyim ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilecek.