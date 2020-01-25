Son Dakika › Güncel › Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları - Son Dakika
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları
6 saat önce
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Elazığ'daki deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor. Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:22 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul Üniversitesi, Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımladı Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk