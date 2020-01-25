Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Elazığ'daki deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Elazığ'daki deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:22 Kaynak: AA
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