Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Ekmek Dağıtımında İzdiham Yaşandı. Ali Haydar Hakverdi: "Bu Rezillik Elbet Bitecek" - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Ekmek Dağıtımında İzdiham Yaşandı. Ali Haydar Hakverdi: "Bu Rezillik Elbet Bitecek"

21.04.2022 17:35

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıttı. Ekmek almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, izdiham görüntülerini paylaşarak, “Görüntüler anlık olarak Gaziantep’ten. İktidar insanları bir kuru ekmeğe muhtaç ederken Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara güya yardım dağıtıyor. Bu rezillik elbet bitecek” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıttı. Ekmek almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, izdiham görüntülerini paylaşarak, "Görüntüler anlık olarak Gaziantep'ten. İktidar insanları bir kuru ekmeğe muhtaç ederken Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara güya yardım dağıtıyor. Bu rezillik elbet bitecek" dedi.

Ali Haydar Hakverdi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek dağıtımında çekilen görüntüleri bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Hakverdi, paylaşımına şu notu düştü:

"Görüntüler anlık olarak Gaziantep'ten. İktidar insanları bir kuru ekmeğe muhtaç ederken Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara güya yardım dağıtıyor. Bu rezillik elbet bitecek."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Ekmek Dağıtımında İzdiham Yaşandı. Ali Haydar Hakverdi: Bu Rezillik Elbet Bitecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Ekmek Dağıtımında İzdiham Yaşandı. Ali Haydar Hakverdi: Bu Rezillik Elbet Bitecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Ekmek Dağıtımında İzdiham Yaşandı. Ali Haydar Hakverdi: Bu Rezillik Elbet Bitecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Ekmek Dağıtımında İzdiham Yaşandı. Ali Haydar Hakverdi: Bu Rezillik Elbet Bitecek

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Ekmek Dağıtımında İzdiham Yaşandı. Ali Haydar Hakverdi: 'Bu Rezillik Elbet Bitecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Ekmek Dağıtımında İzdiham Yaşandı. Ali Haydar Hakverdi: "Bu Rezillik Elbet Bitecek" - Son Dakika
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