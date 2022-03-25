Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaokul öğrencileri arasında ölçüm yapacak - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaokul öğrencileri arasında ölçüm yapacak

25.03.2022 08:55
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaokul öğrencileri arasında ölçüm yapacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ortaokul öğrencileri arasında yapacağı ölçümlerle, müzik kabiliyeti yüksek çocukları uygun alanlara yönlendirecek, özel eğitim desteği sağlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ortaokul öğrencileri arasında yapacağı ölçümlerle, müzik kabiliyeti yüksek çocukları uygun alanlara yönlendirecek, özel eğitim desteği sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Yetenek Avcıları" adlı yeni projenin yürütülmesi için ortak çalışılacak ortaokullarda görev yapan 250 müzik öğretmene proje hakkında bilgi verilmesi, amaçların anlatılması için Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda toplantı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek yeni proje, müziğe yeni yetenekler kazandırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nca öğretmenlerle öğrencilere taramalar yaparak yeteneklere uygun yönlendirme ve özel eğitim fırsatı tanıyacak.

Gaziantep Üniversitesi Konservatuar Bölümü Öğretim Üyesi Adil Çete, toplantıda projenin işleyişi, amacı ve hedefleri hakkında sunum yaptı.

Toplantıya, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Murat Geç ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

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Büyükşehir ortaokul öğrencileri arasında yetenek avına çıkıyor Büyükşehir ortaokul öğrencileri arasında yetenek avına çıkıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaokul öğrencileri arasında ölçüm yapacak - Son Dakika


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