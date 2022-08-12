Gaziantep'te 30 bin kişiye aşure ikramı - Son Dakika
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Gaziantep'te 30 bin kişiye aşure ikramı

12.08.2022 16:29
Gaziantep'te 30 bin kişiye aşure ikramı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla 30 bin kişiye aşure ikram edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla 30 bin kişiye aşure ikram edildi.

Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, yazılı açıklamasında, muharrem ayının İslam inancında özel bir ay olduğunu belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla her yıl muharrem ayında şehrin farklı noktalarında dağıtım gerçekleştirdiklerini aktaran Aksoy, "Bu kültürü ve geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Daha önceki iki yıl, pandemi dolayısıyla dağıtımları yapamadık. Ama bu yıl özellikle kalabalık olan bölgelerde ve cami çıkışlarında dün ve bugün 20 farklı noktada, 30 bin kişilik aşure dağıttık." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Aksoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 30 bin kişiye aşure ikramı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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