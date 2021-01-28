Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Turizm şehri Gaziantep" temalı fotoğraf yarışması düzenliyor - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Turizm şehri Gaziantep" temalı fotoğraf yarışması düzenliyor

28.01.2021 13:23
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Turizm Şehri Gaziantep" temalı online ödüllü fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Turizm Şehri Gaziantep" temalı online ödüllü fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında gazi şehrin doğal güzellikleri, tarihi mekanları, rengarenk çarşıları, eşsiz gastronomisinin vurgulanacağı kapsayıcı fotoğraflar yarışacak.

Yarışmaya photocup.com üzerinden başvuru yapılabilecek.

Yarışmanın son başvuru tarihi 17 Şubat 2021 Çarşamba günü olarak belirlenirken, 27 Şubat 2021 Cumartesi gününe kadar sürecek oylamayla dereceye girenler belirlenecek.

Oylama sonucu birinci seçilen fotoğraf sahibi 2 kişilik 1 gece otel konaklamalı, profesyonel turist rehberi eşliğinde Gaziantep gezisi, Rumkale'de profesyonel turist rehberi eşliğinde tekne turu ve Mutfak Sanatları Merkezi'nde Gaziantep mutfağını deneyimleme fırsatı bulacak.

İkinci ve üçüncü seçilen fotoğraf sahibine ise Gaziantep'in yerel ürünlerinden oluşan paket hediye edilecek. Öte yandan sitede oylama yapan en iyi üç kişiye yerel Gaziantep kahveler paketi ve Gaziantep kitabı verilecek.

Yarışmaya özgün, konu ile alakalı, JPEG formatında, en az 700 X 700 çözünürlüğünde ve 10 megabayt boyutu geçmeyecek fotoğraflarla katılım sağlanacak. 18 yaş ve üstü katılımcıların katılacağı online fotoğraf yarışmasında, sosyal medya ve diğer kanallardan destek isteyenler, tespit edildiği taktirde yarış dışı bırakılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 'Turizm şehri Gaziantep' temalı fotoğraf yarışması düzenliyor - Son Dakika


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