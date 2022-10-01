Nizip'te 600 çiftçiye zeytin kasası - Son Dakika
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Nizip'te 600 çiftçiye zeytin kasası

01.10.2022 14:36
Nizip'te 600 çiftçiye zeytin kasası

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, zeytin hasadında kaybı önlemek amacıyla Nizip'teki 600 üreticiye 12 bin kasa dağıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, zeytin hasadında kaybı önlemek amacıyla Nizip'teki 600 üreticiye 12 bin kasa dağıttı.

Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada, her zaman üretenin yanında olduklarını ve yapılan çalışmalarla da üretim alanlarının genişlemesini sağladıklarını söyledi.

Bölgede büyük ölçüde üretimi yapılan fıstık ve zeytincilikte kaliteye yönelik çalışma yaptıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Nizip ilçesinde yetişen zeytinlerden elde edilecek zeytinyağının kalitesinin kaybolmaması için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Başlatmış olduğumuz çalışmayla Nizip Belediyesi ve Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün de katkılarıyla Nizip ilçesindeki 600 üreticimize 12 bin adet zeytin kasası dağıtıyoruz. Bu kasalarla artık zeytin, çuvallarda ezilmeyecek ve toplanılan zeytinlerden daha kaliteli bir yağ elde edilmiş olacaktır. Lezzeti ve aroması açısından Nizip Zeytini çok özel, kasalarda çiftçilerimiz için büyük bir ihtiyaç güle güle kullansınlar."

Nizip Belediyesi Başkanı Mehmet Sarı ise zeytinin bölgedeki önemli bir gelir kapısı olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından, kasalar üreticilere teslim edildi.

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Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Zeytin, Nizip, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nizip'te 600 çiftçiye zeytin kasası - Son Dakika

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