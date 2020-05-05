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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "19 Mayıs paylaşımı" açıklaması
6 saat önce
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca sosyal medyadan yapılan 19 Mayıs paylaşımında "Atatürk'ü anma" kelimelerinin sehven eksik yazıldığını duyuruldu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca sosyal medyadan yapılan 19 Mayıs paylaşımında "Atatürk'ü anma" kelimelerinin sehven eksik yazıldığını duyuruldu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığımızca Twitter'dan "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" yerine sehven "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" ifadeleri kullanılarak bir paylaşımda bulunulmuştur. Twitter mecrasında yapılan paylaşımın Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinde olumsuz bir algı oluşturmanın dışında bir anlayışla gerçekleştirildiği aşikardır. Şöyle ki; gönderinin video detayına bakıldığında paylaşımda Atatürk'ün sevdiği şarkılar konsepti üzerinde bir yarışmanın yapılacağı açıklanmaktadır. Bu nedenden dolayı gönderinin yayınlanma amacı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının önemine işaret etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 11:41 Kaynak: İHA
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