Son Dakika Haberleri: Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 250 arıcıya ilaç desteği
Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 250 arıcıya ilaç desteği - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 250 arıcıya ilaç desteği

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından halk arasında "Arı biti" olarak bilinen "Varroa Akarı"yla mücadele kapsamında 250 üreticiye 2 bin 580 adet ilaç yardımında bulunuldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 250 arıcıya ilaç desteği, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından halk arasında "Arı biti" olarak bilinen "Varroa Akarı"yla mücadele kapsamında 250 üreticiye 2 bin 580 adet ilaç yardımında bulunuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, arıların ölümüne ve bal kalitesinin düşmesine neden olan varroa akarına karşı mücadeleye devam eden Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2 bin 580 adet arı biti ilacı dağıttı.

Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca'ya 250 üyesine dağıtmak üzere arı biti ilacını teslim eden Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, şunları kaydetti:

"Arıcılara varroa akarı hastalığına dönük eğitimin ardından ilaç veriyoruz. 2 bin 580 arı biti ilacını 250 üreticiye vererek üretime destek sağlayacağız. Bu tür çalışmalarla arı ölümlerini azaltmaya çalışıyoruz. Arıcılarımız daha önce toksikli ilaçlar kullanıyordu, bu zararlı maddeler bala karışıyor, insanlarda kanserojen etkisi yaratıyordu. Bu ilaçlarla hem insanlardaki kanserojen etkisini tamamen bitireceğiz, hem de arı ölümlerini azaltacağız. Bu desteğin yanı sıra üreticilere dönük ağaç budama, hayvan beslemesi, koyun bakımı gibi eğitimlerimiz devam ediyor."

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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