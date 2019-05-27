Son Dakika Haberleri: Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "Amatör Ses Yarışması"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "Amatör Ses Yarışması"

2 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen "Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması"na başvurular başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen "Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması"na başvurular başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılmak isteyenler 3 Haziran Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığına başvurabilecek.
Yarışmaya 1 Ocak 1976-31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğan, Gaziantep'te ikamet eden veya Gaziantep'te doğup başka illerde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek.
Halka açık 13 Haziran 2019'de yapılacak finallerde, birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye bin 500 lira ödül verilecek.
Yarışmada finale kalan tüm yarışmacılar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu'na süresiz katılma hakkına sahip olacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:16 Kaynak: AA
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1. Ligde Play-Off'un Adı Belli Oldu Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den Melih Gökçek İtirafı Solucan Gübresi Üreticileri Ayda 10 Bin TL Gelir Elde Edebiliyor Akşener'in "Okçuluk Vakfı" İddiasına Bilal Erdoğan'dan Yanıt: Kendimizi Zor Tutuyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 15:32:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "Amatör Ses Yarışması"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]