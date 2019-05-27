Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "Amatör Ses Yarışması"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen "Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması"na başvurular başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen "Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması"na başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılmak isteyenler 3 Haziran Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığına başvurabilecek.

Yarışmaya 1 Ocak 1976-31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğan, Gaziantep'te ikamet eden veya Gaziantep'te doğup başka illerde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek.

Halka açık 13 Haziran 2019'de yapılacak finallerde, birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye bin 500 lira ödül verilecek.

Yarışmada finale kalan tüm yarışmacılar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu'na süresiz katılma hakkına sahip olacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

1. Ligde Play-Off'un Adı Belli Oldu

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den Melih Gökçek İtirafı

Solucan Gübresi Üreticileri Ayda 10 Bin TL Gelir Elde Edebiliyor

Akşener'in "Okçuluk Vakfı" İddiasına Bilal Erdoğan'dan Yanıt: Kendimizi Zor Tutuyoruz