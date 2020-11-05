Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım kalitesinin artırılması amacıyla 2020 yılı içinde kırsal mahallelerdeki yollara toplamda 205 kilometrelik sathi kaplama asfalt yapıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde gerçekleştirilen yol yapım faaliyetlerinin yanı sıra kırsal mahallelerde de araç ulaşımına yeterince cevap vermeyen dar ana ve ara yollar genişleterek modern görünüme kavuşturdu.

Çalışma kapsamında kırsal bölgelerdeki 205 kilometrelik yol, sathi asfalt kaplama yapılarak yenilendi, araç kullanımına hazır hale getirildi.

Son 6 sene içerisinde ise şehrin kırsal kesimlerine toplamda bin 685 kilometre sathi kaplama asfalt yapıldı.

Asfalt çalışmaları esnasında ekiplere ve mahalle muhtarlarına zaman zaman ziyaretlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sorunların köklü şekilde giderilmesini sağlamak adına halkla da bir araya gelerek istişarelerde bulundu.