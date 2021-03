Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Balıklı Parkı'nda ücretsiz internet hizmeti - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Balık Parkı'nda ücretsiz internet hizmeti sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Akıllı Kentler" alanında yaptığı çalışmalarla şehrin teknolojik altyapısını güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki Balıklı Parkı'nda vatandaşların ücretsiz internetten yararlanacağı Wİ-Fİ noktası oluşturdu.

Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik kapsama alanı ve günlük kişi başı 2 GB sınırlaması olan uydu internet marifetiyle verilen Wİ-Fİ noktasından, ad, soyadı, telefon numarası ve elektronik posta adresi girilerek yararlanılabilecek.

İlk etapta Balıklı Meydanı'nda başlayan ücretsiz internet hizmeti ilerleyen günlerde yapılacak çalışmayla Gaziantep Kalesi çevresinde ve Gaziantep Üniversitesi Kavşağı'nda da hizmet verecek.

Vatandaşlardan İpek Dapkın, ücretsiz internetin çok iyi olduğunu belirtti.

Adem Yahya da ücretsiz interneti görünce hemen bağlandığını kaydederek, "Bu sadece Gaziantep'te değil her yerde olmalı bence. Çünkü akıllı şehirler önemli bir nokta. Her şey internet üzerinden oluyor. Wİ-Fİ her yerde olursa herkes rahatlıkla faydalanabilir." ifadesini kullandı.