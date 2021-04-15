Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "Benim Şehrim" uygulamasına ilişkin iddialara yanıt Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "Benim Şehrim" uygulamasına ilişkin iddialara yanıt Açıklaması

15.04.2021 15:49
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, KoçSistem iş birliğiyle hayata geçirdiği "Benim Şehrim" projesiyle ilgili iddialara ilişkin, "Sosyal medyada dolaşıma sokulduğu gibi uygulamayla vatandaşlara 'kişisel puanlama' ya da 'sosyal kredi puanlaması' gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, KoçSistem iş birliğiyle hayata geçirdiği "Benim Şehrim" projesiyle ilgili iddialara ilişkin, "Sosyal medyada dolaşıma sokulduğu gibi uygulamayla vatandaşlara 'kişisel puanlama' ya da 'sosyal kredi puanlaması' gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Planlanan uygulamanın tek hedefi Gaziantep'in kullanacağı akıllı şehir uygulamalarından birinin daha fazla kullanımını, yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bunun dışındaki yorumlar mesnetsiz ve asılsızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, uzun bir süredir belediyeye bağlı Gazi Bilişim AŞ ve KoçSistem iş birliğinde geliştirilen Benim Şehrim dijital uygulamasıyla ilgili ortaya atılan asılsız iddiaya ilişkin açıklama yapmaya karar verildiği belirtildi.

???????Gaziantep'in daha yaşanabilir dünya kenti olması hedefiyle bir "akıllı belediyecilik" uygulaması olan "Benim Şehrim" aracılığıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gazi şehirlilerin birbirleriyle hızlı ve çağa uygun bir iletişim kurabilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Benim Şehrim tek taraflı bir uygulama olmayacak, aynı zamanda bir kurumsal sosyal ağ işlevi görerek interaktif iletişim olanaklarını arttıracaktır. Ayrıca çalışma kapsamında Benim Şehrim uygulamasının Gaziantepliler arasında yaygınlaşması ve kullanımını teşvik etmek amacıyla bir ödül puan sisteminin devreye sokulması hedeflenmiştir. Burada Benim Şehrim dijital uygulaması kullanılarak yapılan paylaşımlar, olumlu ya da olumsuz eleştirilerin kullanıcılara bir puan kazandırması ve daha sonra da bu puanın belediyenin bir hizmetinde kullandırılması hedeflenmiştir. Bazı kişiler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulduğu gibi uygulamada vatandaşlara 'kişisel puanlama' ya da 'sosyal kredi puanlaması' gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Planlanan uygulamanın tek hedefi Gaziantep'in kullanacağı akıllı şehir uygulamalarından birinin daha fazla kullanımını, yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bunun dışındaki yorumlar mesnetsiz ve asılsızdır."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Kredi, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 'Benim Şehrim' uygulamasına ilişkin iddialara yanıt Açıklaması - Son Dakika


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