Son Dakika Haberleri: Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere tohum desteği
Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere tohum desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere tohum desteği

7 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Nizip ilçesinde çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere tohum desteği, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Nizip ilçesinde çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı.

Nizip Sanayi Sitesi'ndeki bir işletmede düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Nizip ilçesinde 200 çiftçiye 100 ton buğday ile arpa tohumu dağıttıklarını söyledi.

Çok farklı alanlarda çiftçilere sunulan hizmetlerde altıncı yıla girdiklerini ifade eden Karadağ, "Bugüne kadar il genelinde 100 bin çiftçiye ulaşmış ve destek vermiş durumdayız. Bugün de yine her yıl olduğu gibi Nizipli çiftçilerimize buğday ve arpa tohumu desteğinde bulunuyoruz. İnşallah burada dağıtmış olduğumuz tohumlar bereketli topraklarımızda çok güzel bir ürüne dönüşür. Tüm çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyorum." diye konuştu.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ise çalışmanın çiftçiler için çok verimli olduğunu vurgulayarak, "Çiftçimize verilen bu destekten dolayı Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Nizip Belediye Başkan Vekili Salih Uygur da 6 yıldır çiftçilere tohum desteği veren Büyükşehir Belediyesine ve Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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