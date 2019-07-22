Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden enerji verimliliği kampanyası
30 dakika önce
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, enerji kullanımına dikkati çekmek için "Bir dokunuş yeter, geleceğe enerji bırak" kampanyası başlattı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:06 Kaynak: AA
, enerji kullanımına dikkati çekmek için "Bir dokunuş yeter, geleceğe enerji bırak" kampanyası başlattı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye çalışanlarının, enerji verimliliği konusundaki bilinç ve farkındalıklarını arttırmak için kampanya düzenlendi.
Çalışanlara, bu kapsamda su ile elektrik ve elektronik cihazların verimli kullanımına ilişkin tavsiyelerde bulunuldu.
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