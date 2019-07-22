Son Dakika Haberleri: Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden enerji verimliliği kampanyası
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden enerji verimliliği kampanyası

30 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, enerji kullanımına dikkati çekmek için "Bir dokunuş yeter, geleceğe enerji bırak" kampanyası başlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden enerji verimliliği kampanyası, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, enerji kullanımına dikkati çekmek için "Bir dokunuş yeter, geleceğe enerji bırak" kampanyası başlattı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye çalışanlarının, enerji verimliliği konusundaki bilinç ve farkındalıklarını arttırmak için kampanya düzenlendi.
Çalışanlara, bu kapsamda su ile elektrik ve elektronik cihazların verimli kullanımına ilişkin tavsiyelerde bulunuldu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:06 Kaynak: AA
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