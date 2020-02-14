Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden evsizlere "kış oteli" hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden evsizlere 'kış oteli' hizmeti - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden evsizlere "kış oteli" hizmeti

7 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarında zorlanan evsiz vatandaşlara "kış oteli" adını verdiği tesiste otel konforunda konaklama imkanı sağlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden evsizlere

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarında zorlanan evsiz vatandaşlara "kış oteli" adını verdiği tesiste otel konforunda konaklama imkanı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının sosyal belediyecilik anlayışından hareketle sokakta yaşayan vatandaşlar için iki yıldır hizmet verdiği tesise "kış oteli" ismi verilerek hizmet kalitesi artırıldı.

30 kişi kapasiteli giysi dolapları ve spor salonu bulunan tesiste, misafirlerine 3 öğün yemek servisi yapılıyor.

Tesise polis ve zabıta tarafından sokakta yaşadığı tespit edilen kişiler kabul ediliyor. Konaklama ihtiyacı olan vatandaşlar da tesis için başvuru yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Aksoy, tesisin otel konforunu aratmadığını belirterek, "Burayı son zamanlarda daha konforlu bir mekan haline getirerek otel hizmeti veren bir ortamdan farksız bir hale büründürdük. Sokakta kalan evsiz vatandaşlarımızı soğuk kış günlerinde dışarıda bekletmemek için burada barındırıyoruz. Burada kalan vatandaşlarımızın neredeyse tüm ihtiyaçları karşılanıyor" dedi.

Tesisten şu anda 23 vatandaşın faydalandığını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Gelen vatandaşlarımızın burada boş zamanlarını da değerlendirecekleri bir ortam var. Okuma odalarından spor salonuna kadar sosyal olarak zaman geçiriyorlar. Buradaki gönüllü arkadaşlarımızdan spor eğitmeni olan arkadaşlarımız var. Burayı sadece barınma ortamı değil, bir eğitim yuvasına dönüştürmeye çalışıyoruz. Burada günlük zaman geçirmekten ziyade bir aile ortamında kalmalarını sağlıyoruz."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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