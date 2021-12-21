Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden İslahiye'de atık su arıtma tesisi - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin İslahiye ilçesinde yapımına başladığı "İslahiye Atık Su Arıtma Tesisi" ile 51 bin kişinin atık suyunun arıtımı sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) İslahiye ilçesinin altyapısını güçlendirmek ve suyunu korumak amacıyla bütçesi 36 milyon olan ve 22 bin metrekare alana kurulacak tesisin tamamlanmasının ardından Altınüzüm, Yeşilyurt, Boğaziçi bölgelerine hizmet verecek.

Tesisin 2023 yılının sonunda tamamlanarak işletmeye alınması planlanıyor. Tesisin şu ana kadar betonarme imalatların yüzde 80'i tamamlanarak, mekanik ve elektrik imalatlara geçildi.